O takım Süper Lig’de şampiyon olmuştu, şimdi 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor!

3. LİG DÜŞMEME MÜCADELESİ VERİYOR
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor 18. hafta Van Spor FK’ya 3-0 mağlup oldu.
Alınan yenilgi sonrası 14 puanla 17. sırada yer alan Bursaspor, son 3 maçında ve toplamda 8 maçta puan kaybı yaşadı.
Ligin 3. haftasında teknik direktör Salih Yalçın Gündüz ile yollarını ayıran Bursaspor 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı ve teknik direktörlük görevine Murat Sözkesen getirildi.
Murat Sözkesen önderliğinde 14 maçta sadece 2 galibiyet alan yeşil-beyazlılar kalan maçlarda 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
Bursaspor 19. haftada deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BAL EKİBİNE ELENDİ
Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan başlayan TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, BAL ekiplerinden Gölcükspor'la karşılaşmıştı.
Gölcükspor deplasmanda şampiyon apoletli Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Yeşil-beyazlı ekip kupadan şok bir mağlubiyetle elendi.