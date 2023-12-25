O takım Süper Lig’de şampiyon olmuştu, şimdi 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon 17 maçta 13 galibiyet alan Esenler Erokspor 40 puanla liderlik koltuğunu koruyor. Başarının en büyük mimarı şüphesiz 1. Lig’den Süper Lig’e çıkardığı takımlarla dikkat çeken teknik direktör Mehmet Altıparmak. Gaziantep FK ve Hatayspor’u 1. Lig’den Süper Lig’e taşıyan tecrübeli teknik adam kariyerinde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Samsunspor gibi önemli takımları da çalıştırdı. Bu sene ise hedefi takımı Esenler Erok’u bir üst lige taşımak.