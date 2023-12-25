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O takım Süper Lig’de şampiyon olmuştu, şimdi 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor!

Süper Lig 2005-2006 sezonunda Ertuğrul Sağlam önderliğinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Bursaspor 3. Lig’de düşmeme mücadelesi veriyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında aldığı 3-0’lık Van Spor FK yenilgisi sonrası 14 puanla 17. sırada gerileyen Bursaspor, 8 maçtır galibiyet hasreti çekiyor. Ligin 3. haftasında teknik direktör Salih Yalçın Gündüz ile yollarını ayıran Bursaspor’da göreve Murat Sözkesen getirildi. Peki, Bursaspor’da Murat Sözkesen ne kadar başarılı oldu? İşte detaylar.

Orhan Emre Genç
16:41 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursaspor 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor
Bursaspor 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor
Süper Lig’e 2005-2006 sezonunda şampiyon olarak damga vuran
’da işler yolunda gitmiyor. TFF 2. Lig’de 8 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılar 18. haftada Vanspor FK’ya 3-0 mağlup oldu. Bursaspor bu sonucun ardından küme düşme hattında 14 puanla 17. sırada yer aldı.

3. LİG DÜŞMEME MÜCADELESİ VERİYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor 18. hafta Van Spor FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Alınan yenilgi sonrası 14 puanla 17. sırada yer alan Bursaspor, son 3 maçında ve toplamda 8 maçta puan kaybı yaşadı.

Ligin 3. haftasında teknik direktör Salih Yalçın Gündüz ile yollarını ayıran Bursaspor 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı ve teknik direktörlük görevine Murat Sözkesen getirildi.

Murat Sözkesen önderliğinde 14 maçta sadece 2 galibiyet alan yeşil-beyazlılar kalan maçlarda 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bursaspor 19. haftada deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BAL EKİBİNE ELENDİ

Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan başlayan TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, BAL ekiplerinden Gölcükspor'la karşılaşmıştı.

Gölcükspor deplasmanda şampiyon apoletli Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı ekip kupadan şok bir mağlubiyetle elendi.

TFF 2. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#Bursaspor
#TFF 2. Lig
#3. Lig
#Süper Lig
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