ÖGG SINAV SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

117. Dönem ÖGG sınav sonuçları için heyecan dorukta. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, EGM’nin duyurusunu bekliyor. Sonuçların ekim ayı içinde erişime açılması bekleniyor. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılacak? İşte detaylar...