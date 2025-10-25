ÖGG SINAV SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların katıldığı 117. Dönem sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen sınavın sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları için heyecan dorukta. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, EGM’nin duyurusunu bekliyor. Sonuçların ekim ayı içinde erişime açılması bekleniyor. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılacak? İşte detaylar...
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Ekim 2025 Pazar günü EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzunda sonuç tarihi takip ediliyor.
ÖGG sonuçlarının 7 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Takvimde planlanan tarih olarak geçen bu günde adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
117. dönem ÖGG sınav kılavuzuna göre, sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 günü resmi internet sayfasında yayımlanacak.
Bu yayın, adayların soru performanslarını analiz etmesine ve net hesabı yapmasına olanak tanıyacak.
ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
19.10.2025 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
20.10-02.11.2025 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir