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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? egm sınav sonuç ekranı

93. ÖGG sonuçları merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlisi alımları için yapılacak alımların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 93. ÖGG sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? egm sınav sonuç ekranı
ÖGG

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları sorgulanıyor. Peki, 93. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 93. ÖGG sınav sonuçları eylül ayında duyurulacak. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

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