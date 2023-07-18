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EGM 103. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav sonuçları www.egm.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, EGM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

13:45 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
ÖGG

ÖGG

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Haziran'da gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından, sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. ÖGG sınav sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



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