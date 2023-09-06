Öğretmenlere önük uygulaması konusunda son gelişmeler yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, duruma açıklık getirdi. Öğretmenlerin gündemindeki ''Öğretmen önlüğü zorunlı mu?'' sorusu da yanıt buldu. İşte, öğretmen önlüğü detayları...

ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK GİYMESİ ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

‘Öğretmen Odası Buluşmaları’nda öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini söyleyen Bakan Tekin "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN FORMA GİYMESİ ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.







