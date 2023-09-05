E-Okul VBS
e-Okul VBS giriş ile öğrenciler, birçok bilgi hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirken işlemlerini de hızlı ve dijital ortamda gerçekleştirme imkanı buluyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ders programı, devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, ortalama puan, sözlü notu ve karne notu sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek mümkün. MEB tarafından dijital ortamda sağlanan bu hizmet sayesinde öğrencilerin yanı sıra veliler de istedikleri bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. MEB e-Okul VBS giriş işlemi için yukarıdaki butonu kullanabilir, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS) EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. e-Devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden ya da e-Devlet internet sitesi üzerinden şifre başvurusunda bulunabilirler.
e-Devlet şifresi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi web sitesine gidin.
- Giriş butonuna tıklayın.
- Açılan pencerede e-Devlet şifrenizi ve T.C. kimlik numaranızı girin.
- Giriş butonuna tıklayın.
- Giriş yaptıktan sonra karşınıza e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ana sayfası gelecektir. Bu sayfada çocuğunuzun eğitim bilgilerine erişebilirsiniz.
E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
İlk defa e-Okul şifresi alıyorsanız okul yönetimi ile irtibata geçerek e-Okul giriş şifreniziedinebilirsiniz.
E-OKUL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?
e-Okul giriş şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi tekrar belirlemek için şifremi unuttum (https://e-okul.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx) sayfasına girebilir ve yeniden şifre edinebilirsiniz.
E-OKUL VBS'DE HANGİ BİLGİLER VARDIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ana sayfası şu bölümlerden oluşmaktadır:
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanarak çocuğunuzun eğitim bilgilerini kolayca takip edebilirsiniz.
VBS GİRİŞİ İLE E-KARNELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Karneler, öğrencilere dijital olarak verilen karnelerdir. Koronavirüs pandemisi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden dijital (online) olarak paylaşılmaktadır.
Tüm öğrenciler e-karnelere E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de E Okul VBS giriş üzerinden erişebilmektedir.