e-Okul VBS giriş ile öğrenciler, birçok bilgi hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirken işlemlerini de hızlı ve dijital ortamda gerçekleştirme imkanı buluyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ders programı, devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, ortalama puan, sözlü notu ve karne notu sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek mümkün. MEB tarafından dijital ortamda sağlanan bu hizmet sayesinde öğrencilerin yanı sıra veliler de istedikleri bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. MEB e-Okul VBS giriş işlemi için yukarıdaki butonu kullanabilir, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.