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1. Sınıf Şube Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Öğrencinizin sınıfı ve şubesi okul idaresi tarafından belirlenir. Eylül ayında okulların açılması ile öğrenciler ilk kez okula gitmiş olacaklar. 1.sınıf öğrenci velileri çocuklarının hangi sınıfa, hangi öğretmene düştüğünü öğrenmek istiyor. Peki 1.sınıf şube sınıf nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

09:05 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
1.sınıf şube sorgulama

1.sınıf şube sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacak. 1.sınıflar ise uyum haftası eğitimi için 4 Eylül'de okula başladı. 1.sınıf öğrenci velileri öğrenci sınıfının şubesini öğrenmek istiyor. Peki, 1.sınıf şubesi nereden, nasıl öğrenilir?

1.SINIF ŞUBE NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

  1. sınıf şube sorgulama işlemi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılabilir. Bu işlem için öncelikle e-Okul sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ana sayfanın üst kısmında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" linkine tıklayın.

Açılan sayfada "Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan pencerede sizden istenilen bilgileri girin ve "Giriş" butonuna tıklayın.

Ana sayfaya yönlendirileceksiniz. Ana sayfanın sol tarafında bulunan "Sınıf Bilgileri" menüsüne tıklayın.

Açılan sayfada "Sınıf ve Şube" sekmesine tıklayın.

Bu sekmede çocuğunuzun 1. sınıf şubesi bilgisini görebilirsiniz.

Eğer e-Okul sistemine giriş yapamıyorsanız, okulunuza giderek öğrenci numaranızı ve kimlik belgenizi göstererek çocuğunuzun 1. sınıf şube bilgisini öğrenebilirsiniz.

Not: 1. sınıf şube sorgulama işlemi 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılabilmektedir.

SINIF LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

İlk önce e okula giriş yapıyor sol menüdeki ‘ilkokul-ortaokul öğrenci işlemleri’ni tıklıyoruz. Açılan ekran öğrenci arama ekranı olacaktır. Bu ekrandayken sayfadaki yazıcı simgesini tıklıyoruz. Yazıcı simgesine tıklayınca raporlar ekranı açılacaktır.



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35 dakika önce
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