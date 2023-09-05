Okullarda uyum haftası bugün itibariyle başladı. Milyonlarca ilkokul 1. sınıf öğrencisi ve anaokulu öğrencisi bugün itibariyle eğitim öğretim hayatının ilk gününü yaşadı. 1. sınıfa başlayan öğrenciler için ihtiyaç listeleri de belli olmaya başladı. Okullar tarafından verilen ihtiyaç ve gerekli malzeme listeleri bu hafta temin edilmeye başlayaca ve 11 Eylül'de tam zamanlı olarak başlanan eğitim sürecinde kullanılacak. Peki, 1. sınıf için gerekli malzemeler neler? İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesini sizler için hazırladık.