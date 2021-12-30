Özgün Okullar kapanacak mı? MEB uzaktan eğitime geçecek mi?
ÖZGÜN HABERLER

Okullar kapanacak mı? MEB uzaktan eğitime geçecek mi?

Koronavirüsün tüm düyada etkili olan yeni varyantı Omricon Türkiye'de de hızla yayılıyor. Omricon varyantının hızlı yayılmasıyla birlikte eğitimde uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitimin sona erip uzaktan eğitime geçileceği konusunda gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar kapanacak mı? MEB uzaktan eğitime geçecek mi?
okullar

‘Okullar kapanacak mı?’ sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Artan vaka sayıları ve omicron varyantının hızlı yayılışı okullarda yüz yüze eğitimin sona ereceği ve online eğitime geçileceği yönündeki tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. Peki, okullar kapanacak mı?

OKULLARDA ONLİNE EĞİTİM Mİ BAŞLAYACAK?

Son günlerde omicron varyantı ile artan vaka sayıları ise ‘Okullar kapanacak mı?’ ve ‘2022'de lise ve üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek?’ sorularını yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklaması ile akıllardaki soruları da yanıtlamış oldu

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

Üniversiteler kapanacak mı? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler
ÖZGÜN
Üniversiteler kapanacak mı? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler
Beşiktaşın kupadaki rakibi Altay

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Altay

​Mücadelenin canlı anlatım sayfasını takip etmek için tıklayın.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

Akşam saatlerinde etkili oldu.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.