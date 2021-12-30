Okullar kapanacak mı? MEB uzaktan eğitime geçecek mi?

‘Okullar kapanacak mı?’ sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Artan vaka sayıları ve omicron varyantının hızlı yayılışı okullarda yüz yüze eğitimin sona ereceği ve online eğitime geçileceği yönündeki tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. Peki, okullar kapanacak mı?

OKULLARDA ONLİNE EĞİTİM Mİ BAŞLAYACAK?

Son günlerde omicron varyantı ile artan vaka sayıları ise ‘Okullar kapanacak mı?’ ve ‘2022'de lise ve üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek?’ sorularını yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklaması ile akıllardaki soruları da yanıtlamış oldu

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

REKLAM

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.