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Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamalara göre ise saat 07.00 ile 10.30 arasındaki seferler sağlanamayacak.

Haber Merkezi DHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi. Marmara Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal e3dildiği belirtildi.
BUDO'dan ypılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle;
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
10.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya

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