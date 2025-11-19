Orman Genel Müdürlüğü OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları başlıyor: Hangi illerde ve pozisyonlarda alım yapılacak? İşte başvuru tarihleri, kadrolar ve şartları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak alınacağı belirtilirken, adaylar “OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak, şartlar neler?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte OGM’nin yayımladığı kadro dağılımı, başvuru süreci ve merak edilen tüm detaylar…





OGM personel alımı başvuruları ne zaman?

OGM 496 personel alımının başvuruları için adaylar 20/11/2025 - 04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 04/12/2025 gecesi saat 23:59'da sona erecek olup bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.





Hangi kadrolarda alım yapılacak? (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)

OGM’nin 2025 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı şöyle:

Lisans Mezunu Kadrolar

20 Mühendis

30 Büro personeli

4 Avukat

2 Biyolog

1 Diyetisyen





Önlisans Mezunu Kadrolar

1 Laborant

2 Tekniker

Ortaöğretim Mezunu Kadrolar

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

296 Şoför–Operatör

2 Garson

2 Bulaşıkçı

135 Temizlik personeli

Bu kadroların tamamında yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.





OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Personel alımında uygulanacak genel şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak





Her pozisyon için özel şartlar ve başvuru belgeleri, OGM tarafından yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.





Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını sadece Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda tamamlayacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.





OGM personel alımı sonuçları

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları yine Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Yerleştirme, tamamen KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.





TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

​Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ek-1'de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2'de belirtilen genel – özel şart ve mezuniyetlerden toplam 496 (dört yüz doksan altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.





I. BAŞVURU ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ESASLARI

Başvuru Şekli ve Süresi

Adaylar 20/11/2025 – 04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 04/12/2025 gecesi saat 23:59'da sona erecek olup bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular EK 1 listede belirtilen il (il bazında tüm ilçeler) ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.





Adaylar, öğrenim durumlarına göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, EK 2'de belirtilen öğrenim durumu ile birlikte genel ve özel şartlarda yer alan kriterleri sağlamaları hâlinde başvuruları geçerli sayılacaktır. Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik, kimlik bilgileri vb. e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan sistemden yapılan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyen adaylar, başvuru sistemine güncel bilgilerini manuel olarak girebilecek ve onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında yükleyebileceklerdir.





Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra, “Başvurularım" ekranından “Başvuru Alındı" ibaresini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ibare görünmeyen başvurular geçerli sayılmayacaktır. Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra, “Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru işlemlerine başlamadan önce Kariyer Kapısı platformunda yayımlanan Aday Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.





Adayların, başvuru öncesinde E-Devlet sistemi üzerindeki iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası, e-posta adresi vb.) güncel tutmaları gerekmekte olup, bilgilerin güncel olmamasından doğabilecek aksaklıklardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.

Pozisyonlara Göre Özel Belgeler





Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile birlikte, E-Devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği barkotlu “Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı" belgesini alarak, “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında yer alan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.





Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; Her iki yüzü de görünecek şekilde geçerliliği olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ve boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi, “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında yer alan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.





Destek Personeli (Şoför – Operatör) pozisyonlarına müracaat eden adayların; Önlü – Arkalı çekilmiş sürücü belgelerini, SRC3 veya SRC4 belgelerini ve Sağlık Bakanlığı Antetli Psikoteknik Değerlendirme Belgelerini, “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında yer alan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.





Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen niteliklere sahip olmayan veya bu nitelikleri belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.





Başvuruların Değerlendirilmesi

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve EK 2' de belirtilen genel – özel şartları başvuru tarihinin son günü itibariyle sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.





Yerleştirme işlemleri aday beyanları esas alınarak yapılacak olup, belgelerin doğruluğu yerleştirme sonrasında ayrıca kontrol edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerleştirmeleri geçersiz sayılacaktır. Adaylara, EK-1 listede belirtilen iller arasından tercih hakkı tanınmış olup, başvuru sürecinde tercihlerini dikkatle yapmaları gerekmektedir. Adayların EK 2' de ilan edilen genel ve özel şartları başvuru tarihinin son günü itibarıyla sağlayıp sağlamadıklarını titizlikle kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Bu ilan kapsamında yedek aday belirlenmeyecek olup, şartları taşımadığı hâlde başvuru yapan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların yerleştirme işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Diğer adayların hak kaybına sebebiyet vermemesi için adayların sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir.

II. YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evrak teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.





Adayların EK 2' de ilan edilen genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, yerleştirmeleri veya atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen şartları eksiksiz şekilde taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyete uğramamaları açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.

Ataması yapılan ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak, herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

III. DİĞER HUSUSLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1) Başvuruda bulunacak adayların ilanın Genel ve Özel Şartlarını dikkatli incelemeleri önem arz etmektedir.

2) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.