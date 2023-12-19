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Ortaokul ve liselelileri ilgilendiriyor! MEB birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin ortak sınav takvimini paylaştı

Ortaokul 6.sınıf ve lise 9. sınıflar ortak sınavlara yapılacak ortak sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştirecek ortak sınav tarihlerini duyurdu. . Okullarda 1. dönem 2. yazılı sınav tarihleri için geri sayım devam ederken, örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, ortak sınavlar hangi sınıflara uygulanacak? İşte MEB tarafından yayınlanan ortak sınav tarihleri.

16:53 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ortak sınav
Ortak sınav

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin takvimi paylaştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 2. sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılacak.

MEB ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.

ORTAK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.



#MEB
#ortak sınav
#ortaokul sınavları
#lise sınavları
41 dakika önce
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