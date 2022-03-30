​Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Bilimsel açıklamalar

Mübarek ramazan ayına günler kala oruç tutmanın ruhumuza ve bedenimize olan faydaları ile ilgili oldukça soru geliyor. Ramazan ayının ruhumuza iyi gelen bir tarafı olduğu şüphesiz bir gerçek. Peki bu ayın ibadetlerinden biri olan oruç tutmanın faydaları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Yağ Yakımını Hızlandırır Mide ve Bağırsakları Dinlendirir Zihin Fonksiyonlarını Güçlendirir Vücudu Zor Şartlara Karşı Güçlendirir Cildi Canlandırır ve Parlaklık Verir İnsülin Direncinde Olumlu Etkileri Vardır Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Kanseri Önlemeye Yardımcı Olur Alzheimer Hastalığını Önler Kalp Sağlığını Korur Tip 2 Diyabet Riskini Düşürür Hücreleri Onarır Yaşlanmayı Geciktirir

Kutsal bir görev olan oruç tutmanın manevi faydaları sayılamayacak derecede fazla. Fakat “oruç tutma” eyleminin ibadet harici bir yüzü daha var. O da bilimsel anlamda vücudumuza kattığı yararları kapsıyor. Bu da aslında oruç tutmanın faydaları din açısından incelendiğinde görülebileceği gibi sağlık için önemli bir alışkanlık olarak görülmesini destekliyor.

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Oruç tutma ile ilgili ayetler

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 187)

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara Sûresi 196)

Nisâ Sûresi

Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisâ Sûresi 92)

Mâide Sûresi

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. (Mâide Sûresi 89)

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Mâide Sûresi 95)

Tevbe Sûresi

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

Meryem Sûresi

“Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de. (Meryem Sûresi 26)

Ahzâb Sûresi

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzâb Sûresi 35)

Mücâdele Sûresi

Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. (Mücâdele Sûresi 4)

Tahrim Sûresi

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. (Tahrim Sûresi 5)

Kadir Sûresi

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir Sûresi 1-5)

Oruç tutmanın bilimsel faydaları nelerdir?

İlk faydası, hemen herkesin tahmin edebileceği konu hakkında: kilo vermek. Oruç tutmak, vücutta bulunan depolanmış yağ hücrelerini harekete geçiriyor ve bu sayede de yağların yakılmaya başlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda alınan gıdaları hızlı bir şekilde enerjiye çevirmesi de yağ yakım oranını artırıyor. Üstelik oruç bu faydayı, sağlıklı bir yoldan yapmış oluyor. Hatta, bazı sporcuların ramazan ayı dışında da kilo vermek amaçlı oruç tuttuğu biliniyor. Oruç tutmanın bedene faydaları sayesinde ideal kilonuza daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Yağ yakımını hızlandırmak için özel bir beslenme düzeni uygulamak istiyorsanız ramazan ayında ya da diğer aylarda oruç tutarak ruhunuza ve bedeninize bu iyiliği yapabilirsiniz. Oruç tutmanın faydaları nelerdir sorusunun cevapları artık ikinci beyin de denilen bağırsaklar ve mide için de geçerlidir. Orucun mideye faydaları özellikle pasif kalan midede asidin düşmesiyle oluyor. Uzun saatler çalışmayan mide ve bağırsaklar, bu süre zarfında dinlenme imkanı buluyor ve kendi yapısını onarıyor. Bu sayede insan vücudu, çok daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olabiliyor. Bunun sonucunda ise kalori yakımı daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işliyor. Kısacası oruç tutmak metabolizma sağlığını koruyucu bir etken. Bilindiği üzere yavaş çalışan bir metabolizma da ömrü kısaltan sebeplerden biri. Bu yüzden oruç tutmak, dolaylı yoldan ömrü uzatan bir eylem oluyor. Kimi insan gün içinde birkaç öğünü kısa zaman aralıklarla yapar. Bu durum da bazen bağırsakların tıkanmasına bazen de midenin yorulmasına neden olur. Eğer böyle şikayetleriniz varsa oruç tutarak sindirim sisteminizi dinlendirebilirsiniz. Etkisini kısa sürede görebilirsiniz. Oruç tutmak, midenin dinlenmesi için imkan tanımaktır. Oruç vücuda faydaları çok fazla olan bir irade hakimiyetini geliştirme ve bedeni dinlendirme yöntemidir. Fiziksel olduğu kadar psikolojik yararları da vardır. Orucun, günümüzün problemi olan Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara iyi gelebileceğini düşünür müydünüz? Oruç tutmak bedenin zihinsel anlamdaki gücünü arttırırken, bu tür zihinsel hastalıkların oluşmasını da önleyebiliyor. Bilimsel olarak açıklanan bu özelliğiyle oruç tutmak, beyinde yeni kök hücre oluşumunun sağlanmasını tetikliyor. Oruç tutmanın fiziksel faydaları arasında bizi hastalıklara ve strese karşı korumasını da sayabiliriz. Açlığa karşı direnen vücut, kontrol sistemini güçlendirmiş olur. Böylece hem fiziksel hem de bilinçsel anlamda çok daha zinde bir vücuda sahip olmak mümkün hale gelir. Aynı zamanda yemek yeme konusunda direnme gücü kazanan bünye, kilo verme konusunda da daha rahat davranacaktır. İşte bu nedenle oruç tutmak, diğer dönemlerde diyet yapmak isteyen kişilerin işini de kolaylaştıran bir eylem oluyor. Yapılan tüm bakımlardan da öte, güzel bir cilt için içten gelen sağlık şart. Karaciğerin, midenin, böbreklerin temiz ve sağlıklı oluşu cildin güzelliğini belirleyici bir durum oluyor. Oruç tutmanın cilde faydaları da bulunuyor. Oruç sayesinde dinlenen ve tüm toksinleri kendinden uzaklaştıran böbrekler ve karaciğer, arınmış olduğundan bu temizliği cilde de yansıtıyor. Kısacası oruç, cilt güzelliği konusunda da oldukça faydalı. Yapılan araştırmalara göre, oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alınmasını tetiklediği görülmüştür. Bu sayede oruç tutulan 1 ay boyunca kandaki şeker seviyesi dengelenmiş oluyor. Bu da hem oruç esnasında hem de sonraki dönemlerde insülin sağlığını koruyacak bir etmen. Şayet şeker hastalığına yatkınlığınız varsa ve insülin seviyeniz sık sık değişiyorsa mutlaka uzman onayı aldıktan sonra oruç tutmaya başlamalısınız. Devam eden bir insülin tedaviniz varsa oruç tutmak bu sürede etkili olmayabilir. Sizin için en uygun dönemde oruç tutabilirsiniz. Oruç tutmanın ne gibi faydaları vardır madde madde açıkladık ve aslında belki de en önemli olan maddeyi sona sakladı. Oruç sağlıklı olduğumuzun en büyük göstergesi olan güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir destekleyicidir. Oruç sayesinde, uzun süre çalışmayan organların yenilenmesiyle birlikte, vücut dinçleşiyor yani bağışıklık sisteminin en sağlıklı halinde çalışıyor. Hatta Japonyalı biolog Yoshinori Ohsumi’nin araştırmalarına göre bahsettiğimiz “yenilenme” olayı, en yaşlı insanlarda bile yüzde yüz oranda gerçekleşiyor. Orucun faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve Ohsumi’nin bir diğer kanıtlanmış çalışması ise, açlık esnasında yararlı hücrelerin zararlı hücreleri yok etme konusunda daha fazla uğraştıkları. Kısacası oruç, zararlı hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması konusunda da epey fayda sağlıyor.

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