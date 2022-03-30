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Özgün Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet yanıtladı
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Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet yanıtladı

Ramazan ayına günler kala müslüman aleminin en çok merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelttiği soruların başında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" yer alıyor. Peki, kaza orucuna ne zaman niyet edilir? Sizler için hazırladığımız ve cevaplar konusunda Diyat'ten destek aldığımız soruların yanıtları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet yanıtladı
​Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet yanıtladı

Ramazan ayına günler kala müslüman aleminin en çok merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelttiği soruların başında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" yer alıyor. "Kaza orucuna ne zaman niyet edilir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgileri öğrenmek istiyor. İşte bu konuda hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevaplar...

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

  • Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
  • Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
  • Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
  • Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Kaza orucuna ne zaman niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)

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