MSÜ sonuçları
MSÜ sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.