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MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. ÖSYM takvimiyle MSÜ sınav sonuç tarihini de paylaşıldı. Peki, takvime göre 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

10:57 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ sonuçları

MSÜ sonuçları

MSÜ sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



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42 dakika önce
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