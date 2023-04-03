MSÜ soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Peki, ÖSYM tarafından MSÜ soru ve cevapları PDF halinde ne zaman yayınlanır?