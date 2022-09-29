Özgün Oyunlardaki FPS Nedir, Nasıl Ölçülür, Nasıl Artırılır, Kaç Olmalıdır?
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Oyunlardaki FPS Nedir, Nasıl Ölçülür, Nasıl Artırılır, Kaç Olmalıdır?

Özellikle online oyunlarda büyük önem taşıyan FPS terimi oyunları akıcı bir şekilde oynamanızı sağlayan görüntü frekansıdır. Günümüzde yüksek bir FPS oranı yakalamak için bütçe olarak büyük rakamlar gerektirebilir. Bunun dışında sizlere vereceğimiz yöntemlerle elinizde bulunan donanımın en yüksek fps değerini yakalayabilirsiniz. Peki FPS nedir, nasıl artırılır? FPS oranı kaç olmalıdır? İşte tüm soruların yanıtları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyunlardaki FPS Nedir, Nasıl Ölçülür, Nasıl Artırılır, Kaç Olmalıdır?
FPS arttırma

Gelişen ve değişen teknoloji ile adını son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız bir kavram olan FPS sadece bilgisayar değil telefonlarda ve televizyonlarda da karşımıza çıkıyor. Ekranı olan her teknolojik alette karşımıza çıkan bu kavramla ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

FPS NE NEDİR?

FPS, İngilizce Frame Per Second’ın kısaltması, saniye başına düşen kare sayısı anlamına gelmektedir. FPS 1 saniye içerisinde ekranda gördüğünüz görüntünün yinelenme hızıdır. Yenileme hızı ne kadar artarsa görüntü de bir o kadar kaliteli hale gelir. Yani 1 saniye başına FPS ne kadar yüksekse görüntü de bir o kadar kaliteli olur.

FPS NASIL ARTIRILIR?

> Öncelikle oyunu bilgisayarınızın en uygun grafik ayarlarına çekin.

> Ekran kartını sürücülerinizi güncel tutmayı ihmal etmeyin.

> Arka planda çalışan uygulamaları kapatarak bilgisayarınız üzerindeki yükü azaltın.

> Tam ekran modunu kullanın.

> Bilgisayar parçalarınıza fazla riske girmeden overclock işlemi uygulayın.

> Donanımınızı yenileyin ve üst seviye parçalar alın.

Bu yöntemlerle FPS ayarlarınız düşmediyse aşağıdaki adımları uygulayın;

> Bilgisayar'a sağ tıklayın,

> Özellikler'e tıklayın ve ardından Gelişmiş sistem ayarları'na tıklayın.

> Bildirim simgesi Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya devam'a tıklayın.

> Gelişmiş sekmesinde, Performans altında ayarlar'a tıklayın.

> Görsel Efektler sekmesinde, En iyi performans için ayarla'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

> Tamam'a tıklayarak Sistem Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

> Oyununuzu sınayın.

FPS ORANI KAÇ OLMALIDIR?

Oyunlarda akıcı bir görüntü elde etmenizi sağlayacak minimum FPS değeri 60’tır. 60 FPS ve üstü değerlerde artık oyunlar daha pürüzsüz ve akıcı bir şekilde oynanabilir.

Monitörlerdeki yenileme hızı da burada devreye girer. 60 Hz yenileme hızına sahip bir monitörde 300 FPS almanız pek bir şey ifade etmez zira size yansıyacak olan değer 60’tır. 75, 120, 144, 240 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına sahip monitörlerde ise eğer yüksek FPS değerleri alırsanız, oyun keyfinize keyif katarsınız.

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