Öz Köyüm Naturel Sızma Zeytinyağı

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, özellikle sağlık açısından oldukça hassas olunan şu dönemde çok sayıda kişi tarafından araştırılmaktadır. Zeytinyağının sağlığa olan faydalarının saymakla bitmeyeceği, uzun yıllardan beri bilinen bir gerçek olmakla birlikte; erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı normal zeytinyağına kıyasla çok daha yüksek fayda sağlamaktadır.

Soğuk sıkım zeytinyağının asitlik derecesi 0,4 ila 0,8 dizyem aralığındadır. Malaksasyon esnasında zeytinyağının içerisinde yer alan A’dan Z’ye tüm vitaminler, mineraller ve insan sağlığına fayda sağlayacak polifenol değerleri korunmaktadır. Bu değerlerin ve diğer tüm bileşenlerin etkisini düşürmemek veya tamamen bitirmemek için oldukça hassas ve ince detayları bulunan bir üretim sürecinden geçen erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı; bu sebepten dolayı üretilirken hamur sıcaklığı noktasında 26 derecenin altında üretilir.

Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı Hangi Zeytinden Üretilir?

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı; yanlış bilinenin aksine siyah zeytinden değil, yeşil zeytinden üretilmektedir. Burada bilinmesi gereken detay ise; yeşil zeytin ve siyah zeytinin, (örnek olarak) kırmızı elma ile yeşil elmaya göre farklı olmasıdır. Yeşil zeytin, belirli bir süreden sonra mora; sonrasında ise siyaha döner. Yani, yeşil zeytin de; siyah zeytin de aynı ağaçta yetişir. Sadece zeytin, erken hasat edilirse yeşilken alınmış olur. Soğuk sıkım zeytinyağına erken hasat detayının eklenmesi ise bu sebepten kaynaklanmaktadır.

Zeytinin olgunlaşması, yani siyahlaşması beklenirse; bundan elde edilen yağ ise Olgun Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı olarak adlandırılır. Erken hasat olan zeytinyağı, siyah zeytinle üretilene göre daha farklıdır. Çünkü olgunlaşmadığı için yağ bakımından oldukça düşük miktarda yağ oranına sahiptir. Fiyatının yüksek olmasının sebeplerinden birisi budur.

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, 26 derecede soğuk sıkma yöntemiyle üretilmektedir. Üretimde tercih edilen Kontinü sistemi ise; birkaç tane makinadan bir araya gelen ve günümüzde en popüler olarak zeytinyağı üretim sistemidir. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağının üretilmesi için gerekli olan yeşil zeytin, bu sistemle birlikte sırasıyla; temizleme, kırma, yoğurma ve yağının ayrıştırılması işlemlerinden geçer. Tüm bu işlemlerde herhangi bir şekilde fiziksel temas olmaz.

Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağının Farkları Nelerdir?

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, olgun hasat olarak adlandırılan ve siyah zeytinle yapılan zeytinyağına göre birçok farka sahiptir. Her şeyden önce; erken hasat edilen, genç ve diri zeytinlerle yapıldığı için çok daha meyvemsi ve taze tadı vardır. İçerisinde bulunan tüm fenol bileşikler, oleropin ve vitaminler konusunda da olgun hasat soğuk sıkım zeytinyağından önde olan bu yağ türünün en önemli faydası ise doğal ağrı kesici olmasıdır.

Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı Fiyatları

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, oldukça değişim gösteren fiyatlarla satılmaktadır. Her üretici sabit fiyat belirlememiştir. Bu sebepten dolayı sizlere doğru bilgi vermek adına; 1957 yılından itibaren aralıksız olarak bu sektörde hizmet veren ve ürettiği soğuk sıkım zeytinyağları ile 2 kez uluslararası ödüle layık görülen sektör lideri Öz Köyüm firmasından bilgi aldık.

Öz Köyüm firmasının verdiği bilgilere göre, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağının en önemli özelliği; polifenol değerlerinden dolayı içerisindeki antioksidan miktarının yüksek olması olarak öne çıkıyor.

Peki, Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı fiyatları ne kadar? Öz Köyüm üretimi olan ve üretildiği zeytinlerin alındığı ağaçların tamamı İyi Tarım uygulamalarına göre üretilen Natürel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağının 5 litrelik olanı 140.00 TL’ye satılıyor. (Fiyat bilgisi 06.04.2020 tarihinde güncellenmiştir, güncel bilgi için Öz Köyüm’ün resmi sitesi olan ozkoyum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Öte yandan, fiyat bilgisini aldığımız Öz Köyüm markası, satışa sunduğu tüm ürünlerinin kendi ürünleri olması sebebiyle, kalite anlamında tüketicilere en yüksek kaliteyi sunabiliyor. Üretimde oldukça temiz olan ve hijyen kurallarına uygun olarak davranan marka; özel krom tanklarda depolama yapıyor ve aldığı her siparişi, aynı gün içerisinde kargoya veriyor. Bu sayede de, hem müşterilerinin ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt veriyor, hem de artan müşteri memnuniyeti sayesinde her geçen gün müşteri portföyünü genişletiyor.