15 bin öğretmen atamasında başvuru bilgilerinin yer aldığı kılavuz ile branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet adresinden (www.meb.gov.tr) yayınladığı 15 bin öğretmen atamasına ilişkin kılavuzda, Özel eğitim, Türkçe, İngilizce, Sınıf öğretmenliği, Din Kültürü, Beden eğitimi, Sosyal bilgiler atama kontenjan sayıları şaşırttı: İşte 2025 öğretmen atamaları kontenjan listesi atama branşlarındaki sayılar ise dikkat çekenler arasında yer aldı. İşte 15 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımı tam listesi.





MEB KONTENJAN VE BAŞVURU KILAVUZUNU YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.





Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.





MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI TAM LİSTESİ

Sıra No Alan Adı Kontenjan

1 Adalet 1

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

3 Almanca 23

4 Arapça 51

5 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

6 Beden Eğitimi 190

7 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

8 Bilişim Teknolojileri 95

9 Biyoloji 27

10 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3

11 Coğrafya 32

12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

13 Denizcilik / Gemi Makineleri 6

14 Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

15 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

16 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

17 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

19 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

21 Farsça 1

22 Felsefe 41

23 Fen Bilimleri 267

24 Fizik 61

25 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

26 Gıda Teknolojisi 5

27 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

28 Görsel Sanatlar 175

29 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

30 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

31 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

32 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

33 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

34 İlköğretim Matematik 162

35 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

36 İngilizce 757

37 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

38 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

39 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6

40 Kimya / Kimya Teknolojisi 49

41 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

42 Kuyumculuk Teknolojisi 13

43 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

44 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

45 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

46 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

47 Matematik 117

48 Metal Teknolojisi 20

49 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

50 Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

51 Muhasebe ve Finansman 1

52 Müzik 180

53 Okul Öncesi 1.321

54 Özel Eğitim 3.087

55 Pazarlama ve Perakende 7

56 Plastik Teknolojisi 1

57 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

58 Rehberlik 377

59 Rusça 9

60 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

61 Sağlık Bilgisi 15

62 Seramik ve Cam Teknolojisi 2

63 Sınıf Öğretmenliği 4.378

64 Sosyal Bilgiler 387

65 Tarım Teknolojileri / Tarım 1

66 Tarih 28

67 Teknoloji ve Tasarım 41

68 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

69 Tiyatro 2

70 Türk Dili ve Edebiyatı 29

71 Türkçe 623

72 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

73 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

74 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

75 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

76 Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

✅ GENEL TOPLAM: 15.000 kontenjan

🔹 Taban Puan: Tüm alanlar için en az 50 puan

🔹 (*) Not: Beden Eğitimi alanına ayrılan 190 kontenjanın 19’u millî sporcular için ayrılmıştır.





BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR





1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-2 Takvim’de belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

3. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

4. Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-2 Takvim’de belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

5. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan ancak bu mezuniyetleri başvuru sisteminde yer almayanlar, mezuniyet belgesi veya diploma örneğini bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim edecek, il millî eğitim müdürlüğünce mezuniyet belgesi veya diploma örneği Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına yine başvuru süresi içerisinde eposta ekinde gönderilecektir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre uygun bulunan mezuniyet programları başvuru sistemine eklenecektir. Bu sürecin adaylar tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

6. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular KPSS puan üstünlüğü esasına göre

değerlendirilecektir.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

8. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (ikamet adresi, cep telefonu, eposta vb.) herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hızlı sonuçlandırılabilmesi açısından gerekmektedir. Adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri önem arz etmektedir.

9. Adaylar Elektronik Başvuru Formu’na güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

10. Adaylar başvurularının elektronik ortamda onaylanması için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

11. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa pedagojik formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

12. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

13. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

14. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan alınacaktır. Bu beyanlara ilişkin belgeler adayın atanması hâlinde göreve başlatılmadan önce istenecektir.

15. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göndermeleri ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

16. Başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

17. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

18. Başvuruya ilişkin onay veya ret durumlarının sistem üzerinden takip edilmesi adayların sorumluluğundadır.

19. Adaylar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması vb. nedenler) sistem üzerinden iptal ederek süresi içerisinde yeniden başvuru yapabileceklerdir. İptal işlemi aday tarafından gerçekleştirilecektir.

20. Başvuru takviminin son günlerinde başvuru yapılması durumunda başvurusu hatalı ya da eksik belge sebebiyle reddedilenlerin yeniden başvuru yapması mümkün olamayabileceğinden adayların başvurularını olabildiğince erken tamamlamaları ve onay/ret işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.

21. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

22. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaklardır.

23. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Başvuru Formu’nu muhafaza edecektir.