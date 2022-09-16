​2022-2023 özel yurt ve vakıf yurdu fiyatları

Pandemi döneminde üniversitelerin çoğunun uzaktan eğitime geçmesiyle uzun bir süre kapalı kalan öğrenci yurtları, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ilk haftasında %90’ın üzerinde bir oranla öğrenci kaydı almıştı. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde özel yurtlarda %70 civarında doluluk gözlemlenmektedir. Doluluk oranı bazı yurtlarda %70’in de çok altında kalmaktadır.

2022 yılında ülkemizde yaşanan enflasyondan kaynaklı fiyat artışları, alım gücünün azalması ve KYK yurtlarında yatak kapasitesinin artışı ile çoğu öğrencinin öncelikli tercihi KYK yurtları oldu.

İstanbul’daki özel yurtlar ve yurt fiyatları

İstanbul 12 devlet ve 47 vakıf üniversitesi ile en fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan ildir. Bu sebeple özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve Fatih gibi üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde bulunan özel yurtların doluluk oranı %90’a yaklaşmış durumdadır. Fakat 2021 yılına kıyasla birçok yurdun kapasitesinin altında doluluk oranıyla hizmet verdiği görülmektedir.

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2022 yılında İstanbul yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 25.000 TL ile 160.000 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeyken en uygun fiyatlar Beykoz, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görülmektedir.

İstanbul vakıf yurtları

Vakıf yurtlarında kalan öğrencilere devlet tarafından ayrıca burs desteği sağlandığı için vakıf yurtlarında kalan öğrenciler özel yurtlara oranla aylık 1.500 TL civarında az ödeme ile yurt ihtiyacını karşılayabiliyor. Detaylı bilgi almak için İstanbul Vakıf Yurtları,sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıda verilen tablodaki en düşük fiyatlara vakıf yurtlarının fiyatları dahildir.

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Ankara yurt fiyatları

Başkent Ankara’da 8 devlet ve 14 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. 22 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en fazla üniversitelinin yaşadığı 2. İl konumundadır. 2022 yılında kira fiyatlarında yaşanan artış öğrencilerin öncelikli olarak KYK yurtlarını ve özel yurtları tercih etmesine sebep olmaktadır. Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren KYK yurtlarının yatak kapasitelerinin artırılması Ankara’da da özel yurtların kapasitelerini dolduramamasına sebep oldu. Ankara özel yurtlar 2022 yılı Eylül ayı itibariyle ortalama %70 doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

2022 yılı Ankara yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 17.000 TL ile 96.000 TL arasında değişmektedir. En yüksek fiyatlar Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde görülürken, en düşük fiyatlar Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde görülmektedir.

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Ankara kız yurtları

Ankara’da bulunan 40’dan fazla kız öğrenci yurdunu ziyaret etmek için Ankara Kız Yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara erkek yurtları

Ankara’da bulunan 30’dan fazla erkek öğrenci yurdunu ziyaret etmek için Ankara Erkek Yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İzmir yurt fiyatları

Türkiye’nin en büyük 3. ili olan İzmir 9 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en çok üniversitelinin yaşadığı şehirlerin başında gelmektedir.

Yaşanan İzmir depreminden sonra ortaya çıkan kiralık ev talebi ve özellikle 2022 yılında yaşanan kira fiyat artışları öğrencilerin çoğunun KYK yurtları ve özel yurtları tercih etmesine neden olmuş durumdadır. 2022 yılında İzmir’de özel yurt fiyatları yaklaşık %130 artış göstermiştir. 2022 yılı İzmir yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 88.000 TL arasında değişmektedir. Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde en yüksek fiyatlar görülürken Urla, Buca ve Balçova’da en düşük fiyatlar görülmektedir.