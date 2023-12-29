2023 yılında son satış rakamları ve beklentiler

2023 yılı aynı zamanda Türkiye'nin genç nüfusunu baz alarak bu pazarda payını artırmak isteyen yabancı yatırımcıların ilgi odağını oluşturdu. Çin başta olmak üzere Uzakdoğulu markalar Türk pazarında yeniden konumlanarak ellerini güçlendirmeye çalıştılar.
Promosyon kampanyalarının etkisi
Diğer taraftan yerel atılımlar yaparak Togg ile birlikte elektrikli araç pazarının yasal boşlukları doldurulup sektör elektrikli araca evrilirken hibrit araçlarda da kayda değer bir satış dikkati çekti.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233.057 adet olarak kayıtlara geçti. Yıl sonu için toplam satışlarda aralık ayının pozitif katkı vermesi bekleniyor.
Araç almayı planlayanlar özellikle bu ayın sonuna kadar devam etmesi beklenen kampanyaları takibe almış durumdalar. Sektörde satış hedeflerini tutturmak isteyen markalar önemli indirimlere imza atabiliyorlar. Vatandaşın bu ayı değerlendirirken 2024 yılına yönelik "zam geleceği" beklentisi de bu süreçte etkili oluyor. Yıl sonunda satış hedefi ise toplam pazar bağlamında 1 milyon 200 binlerde.