2023 yılında son satış rakamları ve beklentiler

pazarı gövde tiplerine göre; değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller izledi.