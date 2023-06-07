2023 Zeytinyağı Fiyatları

hasat zamanı ve çeşitlerine göre farklı olabiliyor. Türkiye'de zeytinyağı üretimi genellikle zeytin meyvelerinin olgunlaşmaya başladığı dönemlerde yapılır. Yapılan yağlar hijyenik bir şekilde muhafaza edilir ve besin değerini korur. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve kaliteli gıdalar tüketmek için mutlaka zeytinyağı tüketmeniz gerekiyor. Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri içeren ve birçok faydası olan besinler arasındadır.