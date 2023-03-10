Çeviri haberler dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır.

Çeviri, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar arasında iletişimi sağladığı için uluslararası habercilikte önemli bir rol oynamaktadır. Çevrimiçi medyanın da (online medya) hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, internet çağında çeviri haberlerin önemini artırmıştır.

Çeviri Haber Yapmanın Zorlukları

Çeviri haberler yapılırken çeşitli zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Birçok gazeteci, editör ve haber ajansı için farklı bir dilden çeviri yapmak gerek yerel dilin sahip olduğu zenginliğe hâkim olamamaktan gerekse çevirmen tarafından yerel dinamiklerin anlaşılamamasından ötürü bir takım eksiklikler doğurabilmektedir. Buna ek olarak şu gibi durumlar da zorluk çıkartabilmektedir:

• Taraflı çeviriler- Bazen siyasi bir krizde, yerel bir tercümana sahip olmak taraflı çevirilere yol açabilmektedir. Haber kuruluşları itibarını korumak için güvenilir çevirmenlere sahip olmak zorundadır.

• Kültürel nüanslar- Haberleri çevirirken "kültürel nüansları" dahil etmek ve dil engellerini aşmak zordur. Her dilin kendine has deyimleri, mecazları, kelime öbekleri vs. vardır. Bu sebeple dile hâkim olmak oldukça önemlidir.

• Zaman- Zamanlama her şeydir. Her medya kuruluşu benzersizdir, ancak bazı medya kuruluşları için bir haberin yayınlanma süresi oldukça önemlidir. Hızlı ve doğru çevirileri zamanında yapabilmek oldukça ehemmiyetlidir.

Çeviri Haberlerin Dünya Siyasetindeki Yeri ve Önemi

Çeviri haberler, uluslararası siyasette çok önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle çeviri haberlerin siyasi önemi veya karmaşıklığı pek dikkate alınmadan muğlak bir uygulama olarak kalmaktadır. Bunun sebebi ise toplumsal anlamda çevirinin bir mesajı bir dilden diğerine aktarmada tarafsız bir uygulama veyahut orijinal metne neredeyse tıpatıp benzeyen metinlerin üretilmesi olarak lanse edilmesidir. Fakat çeviri haberlerin, bu genel görüşten ziyade, bir dilde yazılan bir metnin diğer dile çevrilirken anlam, çıkarım, dilbilim, kültürel ve yerel dinamikler gibi birçok aşamadan geçerek oluşturulmuş olmasıdır.

Bu bağlamda, en önemli noktalardan biri ise, bu aşamalardan geçen çeviri haberlerin çevirmen, haber kuruluşu, çevrilen dil ve kültür gibi ögelerden etkilenebilme olasılığıdır. Özellikle siyasi metinlerin çevirisinde bu durumla karşılaşmak oldukça olasıdır. Manipülasyona açık olan bu alanın çeviri haberler yönüyle şekillendirilmesi de oldukça kolaydır.

Siyasi metinlerde kullanılan kelimelerin metin bağlamı dışında çevrilmesi, dünya siyasetinde çeşitli etkiler yaratabilmektedir. Özellikle devletler arası ilişkilerde yanlış çevrilen bir kelimenin veyahut haberin ikili ilişkilerde ciddi krizler doğurması oldukça olasıdır.

Bunun yanı sıra bazı devletler, politik amaçlar doğrultusunda çeviri haberleri kendi çıkarları için kullanabilmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri tarafından 11 Eylül sonrası politikaları ve bu politikaların dünya nezdinde meşrulaştırılması adına çeviri haberlerin rolü oldukça fazladır. Buna ek olarak, devlet bazlı 11 Eylül anlatısına paralel olması adına 2000’li yıllardan sonra El Kaide başta olmak üzere birçok gruba karşı saldırı korkusu bu çeviri haberler nezdiyle tüm dünya üzerine yaygınlaştırılmıştır. Suriye İç Savaşı ile de bu duruma oldukça sık rastlanılmaktadır. Özellikle bölgedeki gruplar, rejim saldırıları veyahut göç hareketleri ile ilgili yapılan çeviri haberler, dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır.

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