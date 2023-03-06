Check Up Nedir? Neden Yapılması Gereklidir?
Check uplar pek çok tıbbi testleri kapsar. Babalık testi,tam kan sayımı,idrar testi,,akciğer testi,böbrek testi gibi en gözde tıbbi testler check upların kapsamında sunulur.
Kapsamlı olarak sağlık kontrolü yaptırabilirsiniz. Detaylı sağlık kontrolleri yaptırmanız genel sağlık durumunuzu daha erken zamanda öğrenmenizi sağlar.
Check uplarınızı ister medikal firmasından ister özel doktor klinik merkezinden yaptırabilirsiniz. Sağlıklı olup olmadığınızı öğrenmenin en kestirme yolu check uplarınızı yaptırmaktır.
Biyopsilerin işleminde dikkat edilmesi gerekenler arasında kaliteli sağlık merkezi tercih edilmesidir. Sağlık taramalarının kalitesiz sağlık merkezlerinden yaptırılması biyopsi sonucunun şeffaf bir şekilde alınamamasına neden olabilir. Bu durum hasta memnuniyetine neden olacaktır. Kaliteli bir sağlık merkezinden biyopsilerin sonuçları %100 şeffaf ve hızlı bir şekilde sunulur. Bu kapsamda hasta memnuniyeti sağlanır.
Biyopsiler hızlı bir şekilde yapılır. İşlem öncesinde hasta şikayetleri dinlenir. Hemen akabinde hastadan alınan minimum lezyon özel bir laboratuvar merkezinde kaliteli ve tam donanımlı mikroskop cihazı üzerinden mercek altından incelenir.
Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?
Birçok biyopsi türleri söz konusudur. Bu nedenle uzmanlar en uygun türün sunulmasını tavsiye ediyor. Biyopsilerin tüm çeşitleri; ince ve kalın iğne aspirasyon biyopsisi,tel ile işaretli ve vakum destekli biyopsiler,radyoaktif madde ile işaretleme,eksizyonel ve insizyonel biyopsileri gibi birçok türleri mevcuttur.
Biyopsilerin talep edilmesinin pek çok nedenleri söz konusudur. Biyopsiler bireylerde herhangi hastalıklar olup olmadığına bakılması amacıyla talep edilir.
Biyopsiler ortalama olarak 10 ila 30 dakika aralığında sürer. Bu süreç boyunca bireylerde herhangi ağrılar meydana gelmesi söz konusu değildir.
Rahim testleri olarak bilinen rahim filmleri rahim içerisinde tümör,bakteriyel türünden sağlık sorunları olup olmadığına bakılması için uygulanan testtir. Bu nedenle check up gibi rahim filmleri dahi en pratik şekilde uygulanır.
Rahim filmleri daha çok rahim kanalında ağrı ve acı hissedilmesi durumunda çektirilir. Rahim hastalıkları en çok görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Özellikle daha önceki dönemlerde pek çok rahim ameliyatları geçirmiş olanlarda çeşitli rahim hastalıkları sonrasında meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda direk olarak rahim filmi uygulanır.
Pek çok tıbbi testlerde olduğu gibi rahim testleri sadece 20 dakika içerisinde tamamlanır. Özellikle profesyonel doktor klinik merkezinden rahim testleri 10 dakika içerisinde dahi tamamlanabilir. Bu nedenle zamandan tasarruf etmek için özel doktor klinik merkezi tercih edebilirsiniz.
Rahim filmleri herhangi ağrıları olmayan özel işlemlerdir. Bu yöntem üzerinden rahim hastalıkları çok daha erken zamanda teşhis edilir. Bu kapsamda tedavi süreçlerine daha erken sürede geçiş sağlanır.