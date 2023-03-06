Denizyolu Taşımacılığının Avantajları: İşletme ve Çevre Dostu Lojistik

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan coğrafi konumu sebebiyle denizyolu taşımacılığı bakımından oldukça önemli bir yere sahip. Jeopolitik açıdan da deniz taşımacılığına oldukça uygun olan ülkemizde deniz ticaretinin geliştirilmesi için sürekli yeni adımlar atılıyor. Verimli bir lojistik için bu adımların güçlenerek devam etmesi, coğrafi ve jeopolitik avantajların doğru kullanılması gerekiyor.

Denizyolu Taşımacılığının Önemi

Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan taşıma şekillerinden birisi deniz yolu taşımacılığıdır. Dış ticaretin gelişmesini ve devamını sağlamak için lojistik faaliyetlerine büyük önem verilmesi gerekir. Küreselleşen Dünya’nın ekonomik pazarında denizyolu taşımacılığı daha sık kullanılmaya başlandı. Birçok global firma bazı avantajları sebebiyle deniz yolu taşımacılığını tercih ediyor. Bu sebeple deniz taşımacılığının ülke ekonomisine katkısı gün geçtikçe artıyor. Deniz taşımacılığı uluslararası taşımacılıkta olduğu gibi yurtiçi taşımacılıkta da ülkemizde ve benzeri ülkelerde sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline geldi.

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?

Dünya’nın dörtte üçünün sularla kaplı olması deniz taşımacılığının tercih edilmesi ve geliştirilmesi için büyük bir zemin hazırlamaktadır. İlerleyen teknoloji sayesinde de denizyolu taşımacılığı daha yaygın ve avantajlı hale gelmektedir.

Deniz taşımacılığı istatistiklere göre en güvenli taşıma türleri arasında yer alır. Güvenlikli olmasının yanı sıra aynı zamanda deniz yolu taşımacılığı, taşıma türleri arasında en düşük maliyetli olanı. Deniz taşımacılığında toplu bir taşıma söz konusu olduğundan yakıt ve iş gücü maliyetlerinden tasarruf etmek mümkündür. Yakıt tasarrufu beraberinde sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşımı getirir. Az tüketilen yakıt, doğayı ve atmosferi daha az kirletmek demektir.

Büyük miktarlarda ve farklı çeşitlerde ürünlerin de denizyolu ile aynı anda taşınması mümkündür. Genelde karayolu ya da havayoluyla taşınamayacak kadar ağır ve fazla sayıda olan yükleri denizyolu ile taşıma imkânı sunar. Ayrıca konteynerlere konulan ürünler de denizyolu taşımacılığı ile taşınabilir.

Deniz taşımacılığı uzun mesafeler için ve intermodal taşımacılıkta sıklıkla tercih edilmektedir. Deniz taşımacılığı sayesinde çok miktarda yük, uzun mesafelere daha güvenli bir şekilde taşınabilir.

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Süreçleri ile İlgili Kurumlar

Uluslararası denizyolu taşımacılığı teknik, ekonomik, hukuksal, siyasal ve sosyal boyutları olan kapsamlı bir faaliyetler bütünüdür; pek çok süreci içerir ve birçok disiplinle ilişkilidir. Bu disiplinlerden bazıları:

Çevre ilişkileri

Turizm ilişkileri

Hukuksal normlar

Uluslararası ilişkiler

Kalite standartları

Denizyolu taşımacılığı süreçlerine birçok paydaş kurum dâhil olmaktadır. Lojistik hizmetinin başından sonuna kadar başarılı olmasında bu paydaşların ve ilişkili disiplinlerin katkısı vardır. Deniz taşımacılığının başarısında etkili olan paydaş kurumlar şunlardır:

Liman işletmeleri

Tersaneler

Gemi inşa ve yan sanayi firmaları

Armatörler, gemi kiralayan kuruluşlar

Gemi acenteleri

Sigorta acenteleri

Sahil güvenlik

Diğer devlet kuruluşları

Denizcilik alanında eleman yetiştiren eğitim kurumları

Esalco Lojistik, tüm denizyolu taşımacılığı süreçlerini ilgili kurumları doğru ve zamanında koordine ederek, hukuksal, sosyal, siyasal normlar çerçevesinde, kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışı ile başarılı lojistik projelerine imza atıyor. Esnek ve müşteri üretim takvimine en uygun çözümleri geniş rota alternatifleri ile sunmayı başarıyor.

Esalco Lojistik Tarafından Sunulan Denizyolu Lojistik Servisleri

Esalco Lojistik, yükleri Dünya’nın tüm limanlarına güvenle ulaştırıyor. Bunun için en önemli süreç olan belge hazırlama sürecini eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlıyor. Aşağıdaki hizmet çeşitlerini müşterilerine eksiksiz ve güvenli bir şekilde sağlıyor:

Aynı müşteriye ait taşınacak yük bir konteyneri tamamen doldurabilir ya da aynı konteyner başka müşterilerle paylaşılabilir. Her iki senaryoda da Esalco Lojistik en avantajlı hizmeti sunuyor.

İthalat ve ihracat işlemlerinde konsolidasyon servisi sağlıyor.

Deniz yolu taşımacılığı ile farklı taşıma türlerini verimli ve kaliteli şekilde kombine eden lojistik hizmetleri veriyor.

Esalco, taşınacak ürünler ve müşteriler ile ilgili yasal gereklilikler, kalite standartları, güvenlik koşulları ve üretim takvimleri doğrultusunda müşterilere özel planlamalar yapıyor. Üretim planlarına uygun şekilde limandan limana, kapıdan kapıya ya da depodan depoya denizyolu taşıma hizmetleri sunuyor. Uluslararası denizyolu taşımacılığı alanında uzman, güçlü ve deneyimli bir kadroya sahip olan Esalco, uzun tecrübeleri ile zor ve karmaşık lojistik ihtiyaçlarına optimum ve yaratıcı çözümler buluyor.