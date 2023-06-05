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Dijital Bankacılık Nedir?

iLAN
15:15 . 5/06/2023 Pazartesi
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Dijital Bankacılık Nedir?

Dijital Bankacılık Nedir?

Bankalar tarafından aktive edilen ve tüm bankacılık işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiği
kavramı gün geçtikçe daha fazla gündeme geliyor. Dijital bankacılık kapsamında tüm işlemlerin gayet sorunsuz bir hızlı bir şekilde yapılması mümkün oluyor. Çevrimiçi bankacılığın çok daha gelişmiş bir türü olan dijital bankacılık kapsamında tüm hizmetler online olarak sunuluyor.
Dijital bankacılıkta yapılabilen işlemlere değinmekte fayda var:

• EFT

• Havale

• Para transferleri

• Fatura ödeme

• Döviz alım satımı

• Hisse senedi ve fon alım satımı

• Hesap açma işlemleri

• Kredi kartı başvuruları

• Kredi kartı işlemleri

Elbette sıraladıklarımız sadece birkaç örnek. Aklınıza gelebilecek tüm bankacılık işlemlerinin online olarak yapılmasına olanak tanıyan dijital bankacılık hayatımıza kazandırılan en önemli kolaylıklardan biridir. Özellikle Enpara.com tercih edildiğinde bankacılık kısa sürede yapılabiliyor olması, ciddi bir zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Gün içerisinde çok sayıda farklı bankacılık işlemi için dakikalarca beklemek tarihe karışıyor.

Elbette işlemlerin büyük bir hızla yapılabiliyor olması da zaman açısından büyük bir avantaja dönüşüyor. Herhangi bir bankacılık işlemi için en yakın banka şubesine gitme, sıra alma, dakikalarca sıra bekleme döneminin tarihe karışmasını sağlayan dijital bankacılık oldu. Üstelik dijital bankacılık ile işlemlerin yapılabilmesi için mutlaka bilgisayar kullanmak da gerekmiyor. Mobil uygulama üzerinden tüm işlemler saniyeler içerisinde yapılabilir. Bulunduğunuz her yerde sadece cep telefonunuzu kullanarak bankacılık işlemi yapabilme konforu dijital bankacılıkta!

Para transferleri ya da fatura ödeme işlemleri, hemen herkesin, her ay gerçekleştirdiği bankacılık işlemlerinin başında geliyor. İşte bu noktada dijital bankacılığın hayatımıza kazandırdığı kolaylıklar kendini çok daha net bir şekilde belli ediyor. Çünkü dijital bankacılık, internet bağlantınızın olduğu herhangi bir yerden mobil bankacılık uygulaması aracılığı ile işlem yapabilme özgürlüğü sunuyor.

Fiziksel Bir Şube Yok!

Tüm dünyada şubesiz bankacılık hızla yayılmaya devam ediyor. Geleneksel olarak bir banka şubesine gitmeden de bankacılık işlemleri yapabilmek için sadece tek bir adım atılması yeterli oluyor. Bu adım da şubesiz bankacılık yani dijital bankacılığa geçiş yapmanızdır. Günümüzde en önemli unsurun “zaman” olduğunu düşünecek olursak şubesiz bankacılığın ne kadar önemli bir kazanım olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor. Bu arada şubesiz bankacılığın doğrudan bankacılık ya da direkt bankacılık gibi isimlerle de anıldığını bilmeyenler için ekleyelim. Bankaya gitme zorunluğunu ortadan kaldırıyor olması, sıklıkla bankacılık işlemleri yapanlar için göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir kazanımdır. İşte bu nedenle çok sayıda kişi rotasını Enpara.com adresine çevirmeye başladı. Şubesiz bankacılık ile tanışmak için en ideal adreslerden birinin Enpara.com olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Enpara.Com Kredi Kartı Aidat Almıyor!

Çalışacağınız bankayı seçerken ne gibi avantajlar sunduğunu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Enpara.com dijital bankacılık dendiğinde ilk akla gelenlerden biri olmakla birlikte kredi kartında da sıklıkla tercih ediliyor.

Bunun en önemli nedeni aidat almıyor olmasıdır. Ömür boyu aidat almayacağını sözleşmede de açıkça belirten Enpara.com kredi kartı kullanıcılarının bu açıdan yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bu arada kredi kartı başvurusu da internet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Eğer hemen bu işlemi yapmak isterseniz
için tıklayın ve ilgili sayfa üzerinden istenen bilgileri yazarak başvurunuzu anında iletin.

Enpara.com her ay 3 harcamanızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirmenizi de sağlıyor. Toplamda 6 bin TL’ye kadar olan harcamanızı taksitle ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda pek çok avantajlı kampanya da sunuyor ve bu kampanyalar ihtiyaçlarınızı karşılarken ödemelerinizi zorlanmayan yapabilmeniz adına büyük bir önem taşıyor. Kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak için Enpara.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Enpara.com kredi kartı kadar ihtiyaç kredisi için de sıklıkla tercih ediliyor. Dosya masrafı kesintisi uygulanmadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin tercihi olduğunu söyleyebiliriz. ihtiyaç kredisinde geri ödeme vade sayısı 36’ya kadar uzayabiliyor. Haliyle bütçeyi zorlamadan kredi geri ödemelerin yapılması da mümkün hale geliyor. İhtiyaç kredisi başvurularının da online olarak yapılabildiğini ekleyelim.

#dijital bankacılık
#enpara
#kredi kartı
44 dakika önce
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