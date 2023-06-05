Dijital Bankacılık Nedir?

Bunun en önemli nedeni aidat almıyor olmasıdır. Ömür boyu aidat almayacağını sözleşmede de açıkça belirten Enpara.com kredi kartı kullanıcılarının bu açıdan yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bu arada kredi kartı başvurusu da internet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Eğer hemen bu işlemi yapmak isterseniz

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