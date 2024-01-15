Ekiz Diş Kliniği, Oral Health & Dentistry Awards 2023’te Ödüle Layık Görüldü

Ekiz Diş Kliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Ekiz, Oral Health & Dentistry Awards 2023 - Yılın Kozmetik Diş Kliniği Ödülü sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekiz Diş Kliniği olarak bu ödülü almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ekiz Diş Kliniği olarak, sunduğumuz kozmetik diş hizmetlerinde gösterdiğimiz özveri ve başarı, sektörde fark yaratmamıza olanak tanıdı. Bu ödül, bizim için bir motivasyon kaynağı olacak ve hizmet kalitemizi daha da yükseltme hedefimizi pekiştirecek." dedi.

olarak birçok ağız ve diş sorununda sizlere destek olacaklarını da ekledi.