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Ekiz Diş Kliniği, Oral Health & Dentistry Awards 2023’te Ödüle Layık Görüldü

Her yıl Dental ve Oral Sağlık endüstrisi profesyonellerinin değerli çabalarına bir övgü niteliği taşıyan Oral Health and Dentistry Awards 2023’te Ekiz Diş Kliniği'ni Yılın Kozmetik Diş Kliniği olarak ödüllendirdi.

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10:21 - 15/01/2024 Pazartesi
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Ekiz Diş Kliniği, Oral Health & Dentistry Awards 2023’te Ödüle Layık Görüldü
Ekiz Diş Kliniği, Oral Health & Dentistry Awards 2023’te Ödüle Layık Görüldü

Global Health & Pharma (GHP) tarafından düzenlenen bu prestijli ödüller, diş sağlığı ve diş hekimliği endüstrisinin en iyi ve en yenilikçi katkıda bulunanlarına odaklanıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sektördeki parlak zihinlerin bir araya gelerek ortaya koyduğu çağdaş diş bakımı, modern medeniyetin bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Oral Health & Dentistry Awards 2023, sektördeki başarıyı belirlerken şirketin büyüklüğü, ciro veya alınan oylar gibi kriterlere dayanmıyor. Bu ödül, katkı ve başarıların ön planda olduğu, liyakate dayalı bir yaklaşımı temsil ediyor.

Oral Health and Dentistry Awards 2023'e aday olan firmalar, oylama bilgileri, destekleyici kanıtlar ve diğer bağlılık göstergeleri üzerinden değerlendirilen bir süreç sonucunda seçiliyor. Ekiz Diş Kliniği'nin bu ödüle layık görülmesindeki etkenler, kliniğin uzmanlığı, teknolojik yeniliklere uyumu ve hasta bağlılığını ortaya koymasıyla öne çıktı.

Ekiz Diş Kliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Ekiz, Oral Health & Dentistry Awards 2023 - Yılın Kozmetik Diş Kliniği Ödülü sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekiz Diş Kliniği olarak bu ödülü almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ekiz Diş Kliniği olarak, sunduğumuz kozmetik diş hizmetlerinde gösterdiğimiz özveri ve başarı, sektörde fark yaratmamıza olanak tanıdı. Bu ödül, bizim için bir motivasyon kaynağı olacak ve hizmet kalitemizi daha da yükseltme hedefimizi pekiştirecek." dedi.
olarak birçok ağız ve diş sorununda sizlere destek olacaklarını da ekledi.

İstanbul, Vadikoru’da bulunan Ekiz Dental Clinic, 2020 yılında kurulmuştur. Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine güçlü bir vurgu yaparak, modern diş hekimliği tedavileri ve teknikleriyle oldukça popüler bir diş kliniği haline gelmiştir. Bu sayede Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir kitleye ulaşan bir tanınırlık elde etmiştir. Bu yıl en fazla gerçekleştirdikleri işlemler de
,
ve laminate veneer (yaprak porselen kaplama) olmuştur.


#ekiz
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