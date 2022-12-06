Hurda fiyatlarıbelirli faktörlerden kaynaklı olarak sıkça değişir. Hurda alım firmalarının hurda metal fiyatlarını belirlerken baktığı ana etkenlerden biri metalin mevcut piyasa fiyatıdır. Ancak sadece bu yeterli değildir. Hurda metal fiyatları, genel olarak hurda miktarı ve arz-talep dengesine göre değişir.

Hurda Metali Kalitesinin Hurda Fiyatları Üzerindeki Etkisi Nelerdir?

Hurda fiyatları üzerinde en belirleyici rol hurdanın kalitesidir. Hurda metal paslanmışsa, yalıtım veya kalıntı ile kaplanmışsa ya da parça başına metal karışımınız varsa muhtemelen bu hurdalar için daha düşük bir fiyat verilir. Bunun nedeni ise metalin işlenebilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için hurda alım firmasının metali temizlemek için daha fazla zaman harcaması gereksinimidir. Belirlenen hurdanın üzerindeki işçilik ne kadar fazla olursa fiyatta o kadar düşecektir.

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Hurda Metal Miktarı

Hurda metal miktarı hurda fiyatları üzerinde etkin olan bir başka faktördür. Hurda miktarı ne kadar fazla olursa hurda alım hizmetleri sunan hurdacı firmasının size verdiği fiyat da o kadar artacaktır. Hurda metallerinizi parça parça vermektense toplu olarak vermek sizi daha karlı çıkaracaktır. Bir noktada bunun sebebi, hurda metal alan firmaların nakliye maliyetidir.

Arz ve Talep

Arz ve talep kanunları, hurda metal geri dönüşüm endüstrisi de dahil olmak üzere hemen hemen her endüstriyi yönetir. Bir metal yüksek talep ve düşük arzdaysa, hurda fiyatları daha çok yükselecektir. Bir metal çok yaygınsa ve düşük talep görüyorsa, daha düşük bir fiyata satılacaktır.

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Yeni Metallerin Piyasa Fiyatları Hurda Fiyatlandırmasını Nasıl Etkiler?

Piyasadaki yeni metal fiyatındaki değişiklikler hurda fiyatları skalasını da etkileyecektir. Örneğin, yeni bakırın fiyatı yükseldiğinde şirketler paradan tasarruf etmek için geri dönüştürülmüş bakıra geçer. Bu durum da artan talebi karşılamak için hurda bakırın fiyatının yükselmesine neden olacaktır. Bunun tersi de doğrudur. Yeni bir metalin fiyatı düşerse, şirketler yeni metal lehine daha az hurda metal alacak ve bu da hurda metal fiyatının düşmesine neden olacaktır.

Etrafta toz toplayan ve yer kaplayan hurda metallerden en iyi şekilde kurtulmak için İstanbul Hurdacı ile iletişime geçebilirsiniz. Bu noktada firma, hurdalarınızı elinizden alır ve onlar için size mümkün olan en yüksek fiyatı öder. İstanbul Hurdacı deneyimli bir ekiple çalışarak uygun ölçekler kullanır ve mevcut hurda fiyatları piyasasına göre alım yapar.

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İstanbul Hurdacı firmasına ait internet sitesinden en güncel hurda fiyatlarını takip edebilir ve hurda piyasası ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Hurdacı Hangi Hurdaları Alıyor?

İstanbul Hurdacı elinizde bulunan kullanılmayan veya işlevini yitirmiş metalleri alarak doğaya geri kazandırır. Geri dönüşüme katkıda bulunan bu hizmet, hurda demir ve alüminyum metallerin inşaat sektöründe yol ve köprü gibi projelerde yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca geri dönüştürülmüş çelik metal hurdalar daha kaliteli ve işlevsel araçlara dönüştürülebilir. Bunun yanında, hurda metaller mobilya ve sanat heykeli alanlarında da kullanılabilir.

İstanbul Hurdacı aldığı metaller bakımından oldukça zengindir. Hem demirli hem de demirsiz metalleri alabilir. Firma tarafından alınan metaller şu şekilde sıralanabilir:

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·Yalıtımlı bakır

·Bakır

·Alüminyum

·Pirinç

·Çelik

·Kurşun

·Paslanmaz çelik

·Karbür

·Magnezyum

·Nikel

·Titanyum

Bunların yanında İstanbul Hurdacı tarafından alınan metal dışı malzemeler ise:

·Jelatin,

·Plastik sandalye,

·Plastik tabure,

·Kumaş naylonları,

·Kâğıt, karton çeşitleri,

·Mobilya naylonları,

·Ahşap sandalye,

·Ahşap masa şeklinde sıralanabilir.

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İstanbul Hurdacı; Kayseri, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Samsun ve Konya gibi birçok ilde hizmet vermektedir. Bu illerin çevresinde ikamet ediyorsanız ve elinizde hurda metaller bulunuyorsa, İstanbul Hurdacı firmasının yetkili birimleriyle iletişime geçip verdiğiniz adresten hurdaların alımını sağlayabilirsiniz.

İstanbul Hurda Alım-Satım

İstanbul hurda alım hizmetleri ile metaller için geri dönüşüm oranını arttırabilir hem çevresel hem de ekonomik yarar sağlayabilirsiniz. Artık kullanılmayan metal eşyalarınızı atmak yerine geri dönüştürmek çevrenin gelişiminde büyük bir rol oynar. Doğaya salındığında ciddi bir zarar teşkil eden cıva ve kurşun gibi toksinler içeren maddeler, gerekli işlemler sonrasında yararlı hale getirilebilir.

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Bu işlemler metalin tartılması, sınıflandırması ve parçalanması olarak sıralanır. Bunun yanında İstanbul Hurda alım hizmetleri bu işlemlere ek olarak, temiz hurdaları ve kirli hurdaları iki ayrı bölümü ayırır. Daha sonra balya haline getirir ve geri dönüştürülmek üzere yetkili birimlere teslim eder.

Demir hurdalar, demir dışı ve egzotik metaller İstanbul hurda alım-satım hizmetleri kapsamındadır. En bilinen demir dışı metal kategorisinde yer alan egzotik metaller şu şekilde sıralanabilir:

·Kobalt

·Tungsten

·Arsenik

·Berilyum

·Bizmut

·Seryum

·Galyum

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·Zirkonyum

Egzotik metaller, nadir bulunan metaller olarak görüldüğü için diğer hurdalara oranla daha değerlidir.

İstanbul Hurdacı’ya Nasıl Ulaşabilirim?

İstanbul Hurdacı ile iletişim birçok farklı kanal üzerinden sağlanabilir. İstanbul Hurdacı ile web sitesinde bulunan telefon numarası aracılığıyla direkt olarak iletişime geçebilir ya da WhatsApp üzerinden yetkili kişilere ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak, firma ile birebir iletişime geçmek için İstanbul Avcılar'da bulunan iş yerini de ziyaret edebilirsiniz.

Hangi şehirden hurda teminatı sağlayacağınız fark etmeksizin aynı iletişim numarası üzerinden İstanbul Hurdacı ile görüşebilirsiniz. Firmaya hurdalarınızın resmini, türünü miktarını ve konumunuzu belirterek net bir fiyat alabilirsiniz.