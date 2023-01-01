İstanbul’da Yurt Araştırması ve Tavsiyeler 2023

Ülkemizin en kalabalık nüfusa sahip kenti olmasının yanı sıra en çok üniversiteye ev sahipliği yapan İstanbul’da 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde, ÖSYM istatistiklerine göre 88 bin 945 kişi ön lisans, 103 bin 807 aday lisans bölümlerinde olmak üzere toplam 192 bin 752 öğrenci üniversite öğrenimine başladı.

İstanbul, son yıllarda komşu ülkelerden ve Anadolu’dan aldığı göçlerle ciddi nüfus artışına maruz kalmaktadır. Üniversite için her yıl toplam üniversitelilerin %23’ünün de İstanbul’u seçmesi barınma probleminin hızla büyümesine sebep olmaktadır. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten KYK Yurtlarının yatak kapasitelerinin artırılmış olması çözüme yönelik katkı sağlamış olsa da devlet yurtlarında odaların kalabalık oluşu ve bazen öğrenciye çıkan yurt ile üniversite kampüsü arasında mesafenin fazla oluşu öğrencilerin ev veya özel yurt seçimine yöneltmektedir. Daha önce bir ya da iki öğrencinin birlikte kiralayabilecekleri daireler kiralarda yaşanan artışlarla öğrenci açısından ulaşılamaz noktalara gelmiş bulunuyor. İstanbul’da ilçe bazlı yurt fiyatlarının verildiği ve tavsiyelerin paylaşıldığı İstanbul yurt sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.





İstanbul’da Üniversitelilerin Çoğu Akrabalarının Yanında Kalıyor!

Kuruluşundan bu yana üniversite öğrencilerine özel yurt seçimlerinde rehberlik eden yurtlarfiyatlar.com, kayıt döneminden sonra da sektörün nabzını tutmaya, öğrencilerin eğilimlerini, sorunlarını tespit etmeye ve paydaşlarıyla bu konularda çözüm geliştirmeye devam etmektedir.

Yurtlarfiyatlar.com’un araştırmasına göre 2022 yılında diğer yıllara göre barınma tercihlerinde farklı bir durum öne çıkmaktadır. Araştırmaya göre İstanbul’da Yurt arayan öğrencilerin büyük bir kısmı İstanbul’da yaşayan akrabalarının yanında kalmayı tercih etmektedir. Bu bazen oda kiralama, bazen evde yaşayan çocukların eğitimlerine destek olma, bazense herhangi bir karşılık beklemeden gerçekleşiyor.





İstanbul Yurt Fiyatları

İstanbul’da KYK Yurdu çıkmayan ya da tercih etmeyen ve ev kiralarını fazla bulan öğrenciler için en çok tercih edilen seçenek bu yıl da özel yurtlar oldu. Ulaşım masraflarının fazla olması ve zamanın çoğunun trafikte geçmesi İstanbul’da Özel Yurtları cazip kılmakta. 2021 yılından beri yaşanan yüksek enflasyonun özellikle yurtların temel giderleri olan kira, gıda ve enerji fiyatlarında etkili olması ve asgari ücrete yapılan zamların personel giderlerini artırması İstanbul yurt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Öğrenciyle yıllık sözleşme imzalayan yurtlar yaşanan ve yaşanması olası enflasyonu hesaba katarak, bir sonraki yılın Haziran ayına kadar gerçekleşecek giderlerini düşünerek Eylül ayında fiyatlarını belirledi. Bu durum önceki yıllara göre daha az öğrencinin özel yurt seçmesine neden oldu.

2023 Ocak ayı itibariyle, Üniversitelerin çoğunun final haftalarının bitimiyle birlikte devlet yurdunda ya da yakınlarının yanında kalan öğrencilerin bir kısmının İstanbul Kız Yurdu ve İstanbul Erkek Yurdu aramaya başladıklarını ifade edebiliriz.





İstanbul Yurt Değerlendirmeleri

İstanbul’da yurt seçimi yapacak öğrencilere tavsiyemiz; öncelikle yurttan ne beklediklerini netleştirmeleri. Sizin için olmazsa olmaz dediğiniz kriterleri belirlemelisiniz. Yurt fiyatları, yolda geçen zaman ve yurdun sağladığı olanaklar seçimlerde başı çekmektedir. Kampüsünüze yakın yurtlar çoğu zaman biraz daha pahalı fakat çevresi itibariyle sosyal olarak daha canlı olurken ve zamanınız size kalırken, görece uzak yurtlarda zamanınızın bir bölümü yolda geçer fakat daha düşük yurt fiyatları ödersiniz. İstanbul yurtları ve Ankara yurtları aramaları yaptığınızda;

• Yurt fiyatları,

• Yurdun kampüsünüze olan uzaklığı ve aylık ulaşım maliyeti,

• Sosyal olanakların beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığı,

• Yurt hizmetleri,