Kamu Personel Alımı KPSS ‘siz Başvuru Detayları!

için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulanmaması MS Office programlarına kullana bilen daha önce bir suçtan hüküm giymemesi düzenli çalışan insan ilişkileri kuvvetli ehliyete sahip olmak Başvuru yapacak adayların genel başvuru şartlarını taşımaları yeterli olacaktır