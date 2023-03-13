Kamu Personel Alımı KPSS ‘siz Başvuru Detayları!
Türk Kızılay’ı KPSS ‘siz kamu personel alımı için 4 farklı pozisyonda personel alacak
• Bakım Müdürü
• Uluslararası Pazarlama Rus Bölgesi Sorumlusu
• Uluslararası Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu
• Satın Alma Uzmanı
Türk Kızılay’ı KPSS ‘siz kamu personel alımı başvuruları için ilan tarihinden itibaren 7 gün süre verdi Başvuru süreci 8 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Mart 2023 tarihinde sona erecektir
Başvuru yapacak adaylar Türk Kızılay’ının resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir Başvuru yaparken gerekli bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir
Başvuruların sona ermesinin ardından Türk Kızılay’ı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar belirlenecektir Başarılı olan adaylar Türk Kızılay’ı tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sürecine katılacaklardır
Türk Kızılay’ı personellerine çalışma saatleri ve maaş konusunda açıklama yapmadı başvuru yapacak adaylar Türk Kızılay’ının kendi internet sitesi üzerinden bu bilgilere erişebilirler
Türk Kızılay’ı KPSS ‘siz 4 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu Başvuru yapacak adayların belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir Adaylar işe alım süreci hakkında daha fazla bilgiye Türk Kızılay’ının resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine TYP İçin Müjdeli Personel Alımları
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Hizmetli Bahçıvan Muhasebe İşletmeni ve İletişim Uzmanı kadrolarına Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İş Başvuruları yapacaklarını duyurdu
İş Başvurusu detaylarına göre başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ilana başvuracak adaylar belirlenen pozisyon için gereken nitelikleri taşımalı ve başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor
İŞKUR web sitesi TYP sekmesine girdikten sonra ilan detayları ve başvuru koşulları incelendikten sonra başvuru yapmak isteyen adaylar gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.