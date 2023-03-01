KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
Çeşitli kurumlar ilk, orta, lise, lisans, yüksek lisans ve diğer tüm eğitim seviyelerine burs vermektedir. En yaygın olanı üniversite burslarıdır. Türkiye'de çoğu burs bu düzeyde verilmektedir. Bu yazımızda üniversite bursları hakkında bilgiler bulacaksınız. Lisans burslarına başvurmak için bir derece sertifikası gereklidir. Yani üniversite sınavlarını geçer geçmez burs bulmak için panik yapmanıza gerek yok. Öncelikle üniversiteye kayıt olmanız ve öğrenci belgenizi almanız gerekmektedir.
Öğrencilik hayatı maddi zorluklarla dolu. Herhangi bir konuyu müzakere ederken bile, bir öğrenci genellikle önce "Bu öğrenciye ne kadara mal olacak?" diye sorar. O sorar. İlk burslar öğrencilere üniversite hayatında yardımcı olur. Vakıf, dernek veya doğrudan devlet ödemeleri veren kurum tarafından öğrencilere verilen burslar; Öğrencinin hayatını kolaylaştırır, kendi ayakları üzerinde daha rahat durmasını ve özgür olmasını sağlar. Ancak, burs başvurusu genellikle çok zorlu ve karmaşık bir iştir. Çünkü bir süre sonra internetteki onlarca kaynağın her birinin kafası karışıyor ve öğrenci bu karmaşadan sıkılıyor.
KYK Burs Başvurusu Kimler Yapabilir?
Kimler KYK Bursu alır ve kimler KYK Bursuna başvurabilir sorusunun cevabı için;
• Ön lisans Öğrencileri,
• Üniversite öğrencileri,
• İki yıllık dönemden mezun olan ve dört yıllık sürenin üçüncü yılına dikey geçiş sınavı ile kesintisiz kayıt yaptıran öğrencilere, (İntibak veya lise sınıfında burs verilmez.
• Lisansüstü öğrenciler (yüksek lisans ve araştırma doktorası), (hazırlık sınıfında burs verilmez)
• ÖSYM sınavı sonrası ham puanlara göre belirlenen puan türünde ilk 100'de yer alan öğrenciler,
• Teşkilat Kanunu gereğince amatör milli öğrenci sporcular, Yönetim Kurulu ve öğrenciler tarafından belirlenen kriterlere göre bursdan faydalanabilir.
Burs başvurusu için https://www.devletodemeleri.com ziyaret ederek detaylı başvuruya ulaşabilirsiniz