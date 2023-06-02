Moto kurye nasıl olunur? tem kurye yanıtlıyor

Moto Kurye Olma Şartları

Moto kurye olmanın temel koşulu, A1 veya A2 ehliyete sahip olmaktır. Moto kurye olmanın diğer şartlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

• 18 yaşını doldurmuş olmak,

• En az 150 cc vitesli veya vitessiz bir motosiklete sahip olmak,

• Güvenli sürüş tekniklerine hakim olmak ,

• Aktif olarak çalışılan lokasyonun caddelerini, en hızlı ve uygun rotalarını bilmek.

• Görme ve duyma duyuları ile ilgili bir soruna sahip olmamak.

Sadece sıralanan bu şartları ve ehliyet koşulunu sağlayan herkesin moto kurye olması mümkündür. Moto kurye olabilmek için üniversite diploması zorunluluğu bulunmaz ya da cinsiyet ayrımı yapılmaz.

Moto Kurye Görev ve Sorumlulukları

Moto kuryenin çalıştığı saat aralığında tamamlaması gereken görev ve sorumlulukları vardır. Bazıları şu şekilde sıralanabilir:

• Navigasyon kullanımına hakim olmak,

• Çalışırken olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek ekipman bulundurmak,

• Müşteri bilgilerinin gizliliğini her koşulda korumak,

• Taşınacak gönderinin(zarf, paket v.s.) hava koşullarından etkilenmemesi için önlem almak,

• Taşınılan gönderiyi (zarf,paket v.s.) güvenilir ve sağlam bir şekilde teslim etmek

• Hız sınırları ve trafik kuralları konusunda dikkatli davranmak

• Bilinmeyen bir bölgede çalışılması gerektiğinde o bölgede keşifte bulunmak

• Operasyonel iletişim araçlarını dış etkenlerden koruyucu ekipman bulundurmak,

• Müşteri memnuniyetini daima en önde tutmak

Tem Kurye tüm bu sıralanan sorumlulukları hassas bir şekilde yerine getirmekte ve müşterilerini memnun etmektedir.

Tem Kurye Ayrıcalığıyla Moto Kurye Hizmeti

Tem Kuryenin sunduğu moto kurye hizmeti sayesinde, internet siteleri aracılığıyla ya da çeşitli uygulamalar üzerinden sipariş verilen ürünler motosikletlerle istenilen adreslere götürülmektedir.

Tem Kurye kurulduğu 1997 yılından itibaren moto kurye konusunda bilgi ve deneyimlerini günden güne arttırmış ve müşterilerine en iyi hizmetleri vermeye başlamıştır. Bir ayda yaklaşık 2000 firma ile binlerce insana moto kurye hizmeti ulaştıran Tem Kurye aynı zamanda kendine özel bir kurye ve iş yönetimi programı bulundurmaktadır.

Tem Moto kurye hizmetleri sayesinde belge, paket, ürün v.s gibi birçok gönderinin teslimatı gerçekleştirilebilir. En kaliteli ve sorunsuz moto kurye hizmetlerine kolayca erişebilmek için Tem Kurye’yi tercih edin!







