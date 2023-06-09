Turizm de yeni trend; Villa Kiralama

Türkiye'nin önde gelen ve yenilikçi villa kiralama platformlarından olan Villa Kiralama Ltd. Şti., Tursab üyesi olan seyahat acentelerine web tabanlı sistemleri üzerinden bayilik vererek satış ortaklığı sunuyor. Turizmde yapılan bu yenilikçi adım sayesinde, artık seyahat acentelerinin de müşterilerine daha geniş bir villa seçeneği sunmalarına ve bu alanda daha fazla gelir elde etmelerine olanak tanıyor.

Türkiye'nin ilk B2B villa kiralama sistemi olarak sektörde öncü ve tek bir konumda yer alan firma müşterilerine çeşitli bölgelerdeki yüksek kaliteli kiralık villaları sunarken, seyahat acentelerine de web sistemleri üzerinde bayilik vererek villa kiralama fırsatı tanımakta, satış ortaklığı fırsatı vermektedir. Bu sayede sektörün dışındaki seyahat acenteleri, müşterilerine daha geniş bir villa kiralama seçeneği sunarak, müşteri memnuniyetini artırırken, aynı zamanda ek gelir elde etme fırsatı yakalamaktadır.

Firmanın sunduğu bayilik fırsatı, seyahat acentelerine birçok avantaj sağlıyor. Öncelikle, seyahat acenteleri müşterilerine yeni bir ürün olan kiralık villa seçenekleri sunarak, müşteri portföyüne yeni bir hizmet sunuyorlar. Ayrıca, sistemin acentelere sunduğu yüksek kaliteli kiralık villalar, seyahat acentelerinin müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırıyor. Bunun yanı sıra, seyahat acenteleri, sitemin sunduğu satış ortaklığı fırsatı sayesinde ek gelir de elde edebiliyorlar.

Sistemin çalışma şekli, seyahat acentelerine kolaylıkla üye olabileceği bir sistem olarak tasarlanmıştır. Seyahat acenteleri, Villa kiralama sistemi üzerinden yaptığı başvuru sonrası, kendilerine özel bir satış sayfasına ulaşabilir, bu sayfalar üzerinden kendi komisyonları dahil fiyatlar ile müşterilerine villa kiralama hizmeti sunabilirler. Bu sayede, seyahat acenteleri, müşterilerine sundukları hizmeti genişletirken, aynı zamanda ek gelir de elde etme fırsatı yakalıyorlar. Sistemde yapılacak olan güncellemeler ile Premium özelliklerin de bu sezon açılacağı belirtildi.

Firmanın sunduğu bu hizmet ile ilgili olarak firma yetkisi ERDAL OKURGAN şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin önde giden Turizm fuarlarında tanıtımını yaptığımız ve Türkiye'nin ilk B2B villa kiralama sistemi olan VillaKiralama.com olarak, seyahat acentelerinin ihtiyaçlarına yönelik özel bir bayilik programı başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu program sayesinde seyahat acentelerine özel avantajlar sunarak, müşterilerine artık villa seçeneği de sunarak ek gelir elde etmelerine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Villakiralama.com'un seyahat acentelerine sunduğu bu bayilik fırsatı, sektördeki yenilikçi adımlardan biri olarak öne çıkmakta adeta sektörde devrim yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma şekli sayesinde seyahat acenteleri, müşterilerine artık kiralık villa seçenekleri de sunarak ürün yelpazelerini genişletmekte, aynı zamanda sektörün dışındaki acenteler de ek gelir elde etme fırsatı yakalıyorlar. VillaKiralama.com'un sunduğu bu fırsat, seyahat acenteleri için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Villa kiralama linkinden ulaşabileceğiniz İnternet sitesi üzerinden Tursab belge numarası ile başvurabilir, ya da iletişim bölümünden firma ile iletişime geçebilirsiniz.



