Uzaktan İş Bulmak İçin 6 İpucu

Facebook grupları gibi çevrimiçi topluluklara katılın veya Twitter'da insanları takip edin. Serbest çalışıyorsanız, sektörünüzdeki insanlarla bağlantı kurmak için Instagram veya LinkedIn'i kullanın. Her yerde olmak zorunda değilsiniz, ancak konuşmanız gereken insanların olduğu yerlerde olun.

Son on yılda uzaktan çalışma iş piyasasındaki artışla birlikte, her gün yeni çevrimiçi iş platformları ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Her platforma bakmak ve tüm gönderileri, bağlantıları ve konuşmaları takip etmek bunaltıcı olabilir.