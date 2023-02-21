Uzaktan İş Bulmak İçin 6 İpucu

1. Becerilerinizi Bilin

Becerilerinizin farkında olmak uzaktan bir iş bulurken stratejinizi belirlemek ve kariyer hedeflerinize karar vermek için çok önemlidir, ancak birçok kişi tarafından büyük ölçüde göz ardı edilir.

Yeni insanlarla tanışarak sosyalleşecek, yeni bir network oluşturacak ve birçok insanla bir işi paylaşacaksınız. Yani bazen yardım alıp bazen onlara yardım edeceksiniz. Bu yüzden hangi konularda oldukça iyi olduğunuzu bilmeniz gerekir. Dikkat ederseniz "harika" demedim. Çünkü birine yardım etmek için uzman olmanıza gerek yok. Sadece onlara yardım etmek için onlardan daha fazla şey bilmeniz gerekir.

İş arayanlar için hızlı bir beyin egzersizi yapalım. Eğer telefonda konuşuyorsak ve size "En iyi yaptığınız üç şey nedir?" diye sorsam. 20 saniye içinde bana vereceğiniz ilk cevap ne olurdu?

Bu soruyu bana sorsaydınız şöyle derdim:

● Ben harika bir dinleyiciyim. İnsanlar benim tarafımdan gerçekten dinlendiklerini hissettiklerini söylüyorlar.

● Ben mükemmel bir eğitmenim. Öğrencilerim kurslarımın ve koçluğumun kendilerine sayısız şekilde yardımcı olduğunu söylüyor.

● İnsanlarda kendilerinde göremedikleri yetenekleri görebiliyorum ve insanların kendilerine daha fazla güvenmelerine yardımcı oluyorum.

Bu şekilde üst düzeyde tutmak, insanların ne söylediğinizi kolayca anlamalarına ve sorunlarını çözmelerine nasıl yardımcı olabileceğinizi görselleştirmelerine yardımcı olur.

2. Uzaktan İş Bulmak İçin Network

Basitçe söylemek gerekirse, ağ yani network oluşturma, uzaktan iş bulmak için bağlantılarınızı kullanmaktır ve bu fırsatları bulmak için network oluşturmaktan daha iyi bir yol yoktur.

Bu sizi şaşırtabilir. Belki de sosyal medya ve çevrimiçi iş platformları ile network kurmanın çok "eski moda" olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bunlar sadece network kurmanın farklı biçimleridir. Yüz yüze ve etkinliklerde network kurmanın denenmiş ve doğru becerilerini alıp çevrimiçi olarak uygulayabilirsiniz.

Facebook grupları gibi çevrimiçi topluluklara katılın veya Twitter'da insanları takip edin. Serbest çalışıyorsanız, sektörünüzdeki insanlarla bağlantı kurmak için Instagram veya LinkedIn'i kullanın. Her yerde olmak zorunda değilsiniz, ancak konuşmanız gereken insanların olduğu yerlerde olun.

Bağlantı kurduktan sonra bildiklerinizi paylaşın. Gerçekten yardımcı olun ve soruları yanıtlayın. Mantıklı olduğunda ücretsiz değerli ipuçları sunun. İnsanlara onlara yardım edip edemeyeceğinizi sorun. Zamanla uzman olarak görülecek ve bir ihtiyaç olduğunda başvurulacak kişi olacaksınız.

3. Özgeçmişinizi yenileyin (uzaktan bir iş için)

Bir özgeçmişten daha önemli olan nedir biliyor musunuz? Güncel ve uzaktan işler için uyarılmış bir özgeçmiş.

Uzaktan iş özgeçmişi, ortalama bir özgeçmişten farklıdır. Özgeçmişte özet bir ifade ve uzaktan çalışma becerinizi anlatan anahtar kelimeler gibi olması gereken belirli şeyler vardır.

Eski bir özgeçmişiniz varsa, özgeçmişiniz yoksa veya özgeçmişinizi en son güncellemenizin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişse, özgeçmişinizin tozunu alma zamanı gelmiş demektir. Ayrıca yeni bir mezunsanız ve uzaktan iş arama serüvenine başlamayı düşünüyorsanız hâlihazırda aktif olarak çalışan bir işçiden farklı stratejiler kullanarak bir mezun CV oluşturmalısınız.

Onlarca yıldır aynı işte çalışıyor olsanız bile, özgeçmişinizi güncel tutmalısınız - özellikle de işiniz değiştiğinde, yeni bir işe başladığınızda veya terfi aldığınızda.

Bir işe ihtiyacınız olana kadar beklemeyin, çünkü o zamana kadar yaptığınız şeylerin yarısını hatırlamayacaksınız.

4. Doğru yerlere bakın

Birinci ipucunda uzaktan iş bulmak için en iyi yerin ağ kurmak olduğunu söylemiştim. Bu doğru, özellikle de herkesin çevrimiçi bağlantı kurduğu ve sohbet ettiği günümüzde. Ancak, uzaktan iş bulmak için başka yerler olduğunu da göz ardı edemezsiniz.

Son on yılda uzaktan çalışma iş piyasasındaki artışla birlikte, her gün yeni çevrimiçi iş platformları ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Her platforma bakmak ve tüm gönderileri, bağlantıları ve konuşmaları takip etmek bunaltıcı olabilir.

Biraz ilgi çekmek için başlamak üzere birkaç tane seçin ve her platforma girmeden önce neler başarabileceğinizi görün. İnsanlar bana her zaman en iyi platformun hangisi olduğunu soruyor. Ben de her zaman bunun hedeflerinize ve ne tür bir iş yapmak istediğinize bağlı olduğunu söylerim.

5. Yaygın teknolojilerden haberdar olun

Pek çok kişi günümüz teknolojisine hakim olmadıkları için internette çalışamadıklarını söylüyor. Dakikalar sonra, Netflix'te yeni çıkmış bir diziyi izlerken veya gördükleri komik bir videoyu Instagram hikayelerinde paylaşıyorlar.

Mesele şu ki, bloglarda, vloglarda ve podcast'lerde içerik tüketiyorsanız ve ara sıra Zoom veya Skype'ta bir toplantıya katılıyorsanız, günümüz teknolojileri hakkında bazı temel bilgilere sahipsiniz demektir. Şu anda bu blog yazısını okuyorsunuz, bu yüzden beni "teknolojiyi bilmiyorum" saçmalığıyla kandıramazsınız.

Günümüzde birçok işletmenin kullandığı en yaygın araçlardan bazılarını öğrenmek iyi bir fikirdir. Hepsini bilmenize gerek yok. Birkaç tanesini seçin ve gerektiğinde sizi işe alan şirketin kullandığı araçları da ekleyin.

Ayrıca, bir aracı öğrendiğinizde, ona benzer bir aracı öğrenmek daha kolaydır. Örneğin, konferans görüşmeleri için Zoom kullanıyorsanız, Google Hangouts'u öğrenmeyi kolaylaştırabilecek bazı temel bilgilere zaten sahipsiniz demektir.

İşte uzaktan işlerde kullanılan bazı yaygın araçların bir listesi:

● Belge depolama ve düzenleme için Google Drive ve Dropbox.

● Video konferans görüşmeleri için Zoom ve Google Hangouts.

● Topluluk oluşturmak için Facebook grupları.

● Ekip iletişimi için Slack.

● Proje yönetimi için Trello ve Asana.

● Web siteleri için WordPress ve Squarespace.

Bu kapsamlı bir liste olmadığı gibi gerekli bir liste de değildir. Ne tür bir iş aldığınıza ve hangi araçları kullanmanıza ihtiyaç duyduklarına bağlı olacaktır. İyi haber şu ki, bu platformların birçoğunda yerleşik eğitim vardır ve genellikle şirket sizi bunları kullanma yöntemleri konusunda eğitecektir.

Not: Tüm uzaktan işlerin çevrimiçi olması gerekmediğini belirtmekte fayda var. Benim ilk uzaktan işim bir stüdyoda oyunculuk işiydi. Bazı insanlar mevsimsel olarak bir yerde çalışıyor ya da yarı zamanlı olarak karavan tamir ediyor. Her şey sizin ne yapmaktan hoşlandığınıza bağlı. Sizin için neyin işe yarayacağından siz sorumlusunuz.

6. Düşüncelerinizi değiştirin

Uzaktan iş bulmaya ilişkin en iyi ipuçlarından biri nasıl düşündüğünüzle ilgilidir. İnsanlar benimle neden uzaktan iş bulamadıklarına, neden kimsenin onları işe almayacağına veya neden kalifiye olmadıklarına dair birçok neden paylaştı.

Eğer siz de bu durumu anlayabiliyorsanız, o zaman bu nedenlerin %100 sizin kafanızda olduğunu ve tamamen sizin kontrolünüzde olduğunu bilin. Birkaç dakikalığına NEDEN işe alınabilir olduğunuza, hangi değeri kattığınıza ve insanlara nasıl yardımcı olabileceğinize odaklanmanızı istiyorum.

"Ama iş başvurusu yapmak için kendime güvenim yok" diyebilirsiniz. Bunu her zaman duyuyorum. Belki de duymuyorsunuz. Ancak özgüven abartılıyor ve aslında bir işe başvurmak ya da kendinizi ortaya koymak için buna ihtiyacınız yok.

Bunun yerine, ivme kazanmak için cesarete ve devam etmek için kararlılığa odaklanıyoruz. Bu, güven leyleğinin gelip kucağınıza tatlı bir güven demeti bırakmasını beklemekten daha kolay bir yaklaşım.



