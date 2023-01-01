Yeni Yılda Yenilenen Çanta Modelleri

. Artan çevrimiçi imkanlar, dönemsel kampanyalar ve en uygun fiyatlara ulaşma avantajı gibi fırsatların sektörün hızlı gelişiminde etkisi oldu. Yeni yılda dönüşen tüketici alışkanlıklarına ayak uyduran ve kadın modasının vazgeçilmezlerinden olan çanta tasarımlarını hayata geçiren isimlerden biri de BloominBag kurucusu Neslihan Kılıç Hacıalioğlu.

BloominBag Doğa Dostu Çanta Alternatifleri

Kurumsal kadın çanta modellerine yeni bir bakış açısı kazandıran BloominBag öyküsü 2016 yılında başladı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe deneyim kazanan Neslihan Kılıç Hacıalioğlu, bu sırada marka yönetimi ve pazarlama konularında kendini geliştirerek bir e-ticaret sitesine adım attı. Yaklaşık 4 yıl boyunca sağlıklı ve organik ürün paylaşımları yaptığı girişim sonunda şık ve doğa dostu ürün üretimi yapan BloominBag markasına dönüştü. Kurumsal iş hayatına sahip kadınların şık giyimlerine ve çanta seçimlerine karşılık olarak demode ve sağlıksız laptop çantaları taşımaları fikrinden yola çıkan marka; kadınlara şık, modern ve sağlıklı laptop çantalarının yanı sıra günlük hayatta ve resmi yaşamda kullanılacak pek çok sıra dışı alternatif de sunuyor.

2023 Kadın Çanta Modasının Vazgeçilmezleri

2023 kadın çanta modası, tıpkı geçen yıl olduğu gibi zengin tasarımları, yüksek baskı kalitesi ve farklılığı ile ön planda. Birbirinden farklı boyutları ile her ihtiyaca hitap eden BloominBag, modern iş kadınlarının vazgeçilmezlerinden olmak için fazlasıyla iddialı. Renkli ve sıra dışı tasarımların özellikle kurumsal hayatta kendini gösterdiği sezonun yenilenen trendleri arasında laptop çantaları, telefon çantaları, tablet kılıfları ve clutch çantalar gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Gelin bu yılın zengin ve modern çanta tasarımlarını yakından inceleyelim…

Baskılı Laptop Çantaları

Kurumsal yaşamın olmazsa olmazlarından olan laptop çantaları nispeten seçeneğin ve tasarımın kısıtlı olduğu bir kategori. Neyseki BloominBag tasarımları ile bu durum büyük ölçüde değişmiş durumda. Kaliteli ve sağlıklı malzemeleri renkli tasarımlarla birleştiren BloominBag baskılı laptop çantaları, iş hayatına dahil olan her kadının mutlaka dolabına eklemesi gereken modeller arasında. Bilgisayar ebatına göre temel olarak iki farklı boyutta sunulan bu çantaların en dikkat çekici özelliği, bir laptop çantasından beklenmeyecek kadar şık ve eğlenceli olmaları. Yüksek ürün skalası ile iş hayatına eğlence kazandıran çantalar, aynı zamanda kullanım bakımından da oldukça avantajlı. Ayarlanabilir askısı ve rahat taşıma aparatı ile laptop taşımayı kolaylaştıran BloominBag laptop çantalarını, klasik yapıdaki veya sırt çantası görünümlü modeller arasından seçme olanağı da mevcut. Dolayısıyla kendi tarzınızı yansıtan, ihtiyacınızı karşılayan ve benzersiz görünümde olan laptop çantaları ile iş ve okul hayatının her anında aradığınız şıklığı yakalamanız fazlasıyla mümkün.

Tablet Kılıfları

Bu yılın çanta modası, genel olarak rahatlık ve konfor özelindeki modellerle dolu. Dönüşen ve dijitalleşen iş hayatının getirilerinden olan tablet ve laptop kullanımı da bu modaya her açıdan etki etmiş gibi görünüyor. BloominBag’in tablet kullanıcıları için sunduğu birbirinden farklı kılıf alternatifleri de yeni yılın bütün modernliğini ve çekiciliğini barındıran ürünlerden oluşuyor. Boyutuna göre laptop veya tablet kılıfı olarak kullanılabilen ürünlerde minimal grafik baskılardan renkli çiçekli tasarımlara kadar oldukça zengin bir çeşitlilik var. Dolayısıyla iş ve okul hayatındaki renkli kombinleri o güne özel bir tablet kılıfı seçerek tamamlamak fazlasıyla kolay. 1 ön ve 1 geniş cebe sahip olan bu renkli kılıfları kurumsal kimliğinizin bir parçası haline getirirken kolay ve rahat kullanım avantajı elde edebilirsiniz. Hem şık hem rahat göründüğünüz bütün anları kendi tarzınıza hitap eden bir model ile tamamlayabilir, işinizin temel parçası olan bilgisayar ve tabletleri gerektiği gibi şık ve konforlu şekilde taşıyabilirsiniz.

Telefon Çantaları

Tıpkı geçen yıl gibi, bu yıl da minik çanta modelleri oldukça popüler. Özellikle evden ayrılırken yanınıza sadece telefon, kart ve anahtarlık gibi birkaç parça eşya almak istiyorsanız BloominBag telefon çantaları tam sizlik. Zincirli askıları ve farklı desenleri ile her türlü kıyafetinize uyum sağlayacak bu çantaları yürüyüşlerde, sportif faaliyetlerde ve günlük gezilerde kullanabileceğiniz gibi inovatif iş hayatı stiline de dahil edebilirsiniz. Şık bir laptop çantası veya sırt çantası ile kombinleyeceğiniz telefon çantalarını, elinizin altında bulunması gereken eşyalara anında ulaşmak için her an her yerde tercih edebilirsiniz. Böylece yılın en dikkat çeken tarzlarından olan çoklu çanta stilini de yakından takip etmiş olursunuz.

Clutch Çantalar

Bu yıl kadın çanta modasındaki bir diğer popüler ürün de minimal ebatı ve kendiliğinden şık yapısı ile öne çıkan clutch çantalar. BloominBag’in kendine özgü tasarım detaylarıyla birleşince çok daha eşsiz hale gelen clutch çantalar, iş toplantılarından resmi davetlere kadar istediğiniz her alanda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Temel ihtiyaçlarınızı renkli baskı ve kaliteli ürün birleşiminden oluşan bu çantalarla taşıyarak kurumsal kimliğinizi başka bir boyuta çıkarabilir, şıklığınızı iş hayatının her alanına yansıtabilirsiniz.





Daha fazla bilgi ve ürünler için www.bloominbag.com adresini ziyaret edebilirsiniz.







