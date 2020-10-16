Özelleştirilmiş Formüller ile Bioxcin Serileri

Bu nedenle de en büyük endişelerden biri saçların dökülmesi, zayıflaması ve kepeklenerek sağlıksız bir görünüme sahip olmasıdır. Saç sağlığı için gösterilen özene de saç sağlığını iyileştirdiği iddiasıyla piyasaya sürülen birçok ürünün denenmesine rağmen her zaman istenilen sonuçların alınamaması birçok kişinin en büyük yakınmasıdır. Yine de her ürünün aynı olmadığı, ürünlerin içeriklerinin ve ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmesinin öneminin es geçildiği bilinmektedir.

Kadınları da erkekleri de etkileyen saç sorunlarının azaltılması ve saç sağlığının iyileştirilmesi için tercih edilebilecek en iyi markaların başında Bioxcin gelmektedir. Markanın bitkisel özlü ürünlerinin bulunması, ürünlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmesi, klinik çalışmalar sonucu ürün etkinliğinin ispatlanması, Bioxcin kullananlar tarafından duyulan yüksek memnuniyet gibi unsurlar Bioxcin’i ayrı bir yerde konumlandırmaktadır. Sağlık söz konusu olduğunda birçok sorunun akılları karıştırdığı gerçeğinden yola çıkarak bu inceleme yazısında “Bioxcin işe yarıyor mu?”, “Bioxcin’i en iyi yapan sebep nedir?” gibi soruların yanıtlarını arayacağız.

Detaylara geçmeden önce Bioxcin ürünleri ile ilgili genel bir bilgi aktarmak istiyoruz. Bioxcin şampuan, Bioxcin serum ve Bioxcin tablet gibi farklı ürünler ileri ve orta dereceli saç dökülmelerine çözüm üretilmesi, saç derisinin fonksiyonlarının iyileştirilmesi, kepek sorununun çözülmesi ve saçların gürleştirilmesi gibi işlevlere sahiptir. Marka, saç sağlığını önemseyen kişilere bu ürünleri farklı ürün serileri altında özelleştirilmiş formüllerle sunmaktadır. Ürünlerin içeriklerinin güvenliği ve sundukları fayda, klinik çalışmalarla test edilip ölçümlenmiştir. Bu nedenledir ki marka kullanıcıların yüksek memnuniyetini sağlarken dermatologlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Şimdi sizlerle Bioxcin serilerini incelemeye başlayalım.

Bioxcin Klasik Serisi ile İlk ve Orta Dereceli Saç Dökülmeleri Azalıyor

Bioxcin Klasik Kuru ve Normal Saçlar için Şampuan ve Bioxcin Klasik Yağlı Saçlar için Şampuan ürünleri yüksek memnuniyet sağlamaktadır. Saç derisindeki farklılıklar doğrultusunda özel olarak formüle edilen Bioxcin saç dökülmesine karşı şampuan çeşitleri içeriğinde amino asitler ve organik bileşenler yer almaktadır. Bitkilerin iyileştirici gücünü ilk ve orta dereceli saç dökülmesi sorunu yaşayanlara sunan Bioxcin Klasik Seri şampuanları saç dökülmesini azaltıyor, saçların nemlenmesini ve canlılık kazanmasını sağlıyor. Böylece saçların daha sağlıklı bir şekilde gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Saç sağlığını korumak isteyenler ve ilk ve orta seviyede saç dökülmesi olan kişiler için Bioxcin Klasik Seri şampuanlarının kullanımının avantajlı olacağı söylenebilir.

Bioxcin Forte Serisi ile Yoğun Saç Dökülmelerine Elveda

Bioxcin Forte Serisi; Bioxcin Forte Şampuan, Bioxcin Forte Saç Serumu ve Bioxcin Forte Keratin Complex Tablet ürünlerinden oluşuyor. Bu serinin en önemli özelliği formülünün yoğunlaştırılmış olması ve yoğun saç dökülmesi problemine çözüm sunmasıdır. İtalya’da Pavia Üniversitesi’nde 20 – 55 yaş arasında sağlıklı erkek ve kadın gönüllülerin katılımı ile gerçekleştirilen 6 ay süreli klinik çalışmada, Bioxcin Forte Şampuan ve Serum ürünlerinin birlikte kullanımı sonrası katılımcıların %100’ünün daha kalın saç tellerine ve daha güçlü saçlara kavuştuğu sonuçları elde edilmiştir. Saç dökülmesi özelinde de her iki ürün için memnuniyet %100 oranındadır.

Forte Serisi ürünleri içeriğindeki flavonoidler, doymamış yağ asitleri, mineraller ve vitaminler saç derisini besler, saçları nemlendirir, saç sağlığını iyileştirirken saç dökülmesini de azaltır. Hazır saç dökülmesinin azaltılmasından bahsetmişken Akademetre tarafından Türkiye kapsamında 100 dermatolog ile gerçekleştirilen Testimonial Araştırması bulgularına göre saç dökülmesini önlemek amacıyla 2 dermatologdan 1’inin Bioxcin’i önerdiğini de hatırlatmakta fayda olacaktır.

Bioxcin Aqua Thermal Serisi Suyun İyileştirici Gücüyle Tanıştırıyor

Bioxcin Biotin Şampuan, Bioxcin Biotin Tablet, Bioxcin Aqua Thermal DS Şampuan, Bioxcin Aqua Thermal Kepek Şampuanı ve Bioxcin Aqua Thermal Hassas Saç Derisi için Şampuan ürünlerinden oluşan Aqua Thermal Serisi’nin en önemli özelliği Bursa Osmangazi ve Bolu Göynük yörelerinden iki fark tür yerli termal suyu barındırmasıdır. Termal suların dermatolojik sorunlardaki iyileştirici etkisini ürünlerine taşıyan Bioxcin, farklı cilt yapılarına sahip tüketicilere yönelik ürünlerini formüle ederek maksimum verimlilikte sonuçlar elde etmeyi amaçlamıştır. Nitekim ürünlerin klinik çalışmaları da Bioxcin başarısını gözler önüne sermektedir.

Dermatolojik olarak güvenliği onaylanan ürünler farklı cilt tiplerine uygun üretildiği için geniş bir kesime hitap etmektedir. Sahip oldukları mineraller ve vitaminlere ek olarak saç sorunlarının giderilmesi için mantar enfeksiyonu ve yeni kepek oluşumunu önleyen Piroctone Olamine, hassas saç derisini nemlendiren silisyumlu termal su, yoğun kepek oluşumunu engelleyen kükürtlü termal su ve kepeğe karşı patentli bir aktif olan Octopirox gibi içeriklerle zenginleştirilen Aqua Thermal Serisi daha sağlıklı saçlara ve saç derisine ulaşmayı sağlamaktadır.

Bioxcin Siyah Sarımsaklı Şampuan ile Çoklu Faydalarla Buluşun

Saçlarda zayıflama ve dökülme gibi sorunların engellenmesi için özel olarak formüle edilen Bioxcin Sarımsaklı Şampuan, saçlara komple bir bakım sunuyor. İlk yıkamadan itibaren daha canlı ve güçlü saçlara ulaşılmasını sağlayan ürün formülünde SLES/SLS gibi kanserojen olduğu bilinen kimyasallar içermiyor. Ürünün sık kullanıma uygun olması saç sağlığının korunmasını kolaylaştırırken içeriğindeki siyah sarımsak ekstresi ve bitki ekstrelerinden oluşan patentli Biocomplex B11 saç dökülmesine karşı da etki gösteriyor. Sarmaşık ekstresi saçların sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olurken, 18 amino asitten oluşan Bio-Activ Peptitler de saç telini kalınlaştırıp saça hacim veriyor.

Bioxcin Quantum Serisi ile Değişime Hazır Olun

Bitkisel özlerin doğallığını ve saç sağlığı için gerekli bileşenleri harmanlayan, cildin pH dengesine uygun ürünlerle yeni bir görünüm kazanılmasına aracılık eden Bioxcin Quantum Serisi ve serideki ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Kuru/normal ve yağlı saçlar için geliştirilmiş şampuan formülleri ile saça sağlıklı bir görünüm kazandıran; Quantum Serum ile Bio-Activ Peptitlerin gücünü ilk kullanımdan itibaren yaşatan Bioxcin kaş ve kirpik sorunlarına da çözüm niteliğindeki serumu ile geniş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor. Yapılan klinik incelemeler sonucunda kaş ve kirpikler için Bioxcin serum ürününü sürekli ve düzenli kullananların %87’sinin kirpik uzunluğunda artış, %74’ünün kirpik kalınlığında artış ve %70’inin kirpik dökülmesinde azalma meydana geldiği görülmüştür.

Saç derisi hastalıkları dermatolojik sorunlardır. Dolayısıyla saç derisinin ve saçların iyileştirilmesi ya da saç dökülmesinin önlenmesi için kullanılan ürünlerin dermatolojik olarak test edilmiş olması ve farklı ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmiş formüller barındırması gerekir. Gerek klinik çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlar gerekse içeriklerinin güvenli olması Bioxcin’i alanında liderliğine taşımaktadır.

https://bioxcin.com.tr/

Saç Dökülmesi