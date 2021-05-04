ÖZET I Fenerbahçe Erzurumspor maç özeti ve golleri

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 14 dakikada skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe ilk golünü 6. dakikada Sosa'nın ayağından penaltı vuruşuyla bulurken, 12. dakikada Valencia farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler 14. dakikada Pelkas'ın kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti. İşte Fenerbahçe Erzurumspor maç özeti ve golleri.
İkinci yarıda bulduğu birkaç pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibinin 81. dakikada Özgür Sert'in ayağından bulduğu gole engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ÖZET (İLK YARI)
Süper Lig’in 39’uncu haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.
1’inci dakikada Mert Hakan’ın uzun topunda savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia’nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.
5’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mücadelenin 1’inci dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia’nın vuruşunda top Gökhan Kardeş’in eline çarptı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR uyası ile pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
6’ncı dakikada topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
8’inci dakikada Mesut’un pasında topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahası sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
12’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
14’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Valencia topu Pelkas’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
31’inci dakikada Mert Hakan’ın pasında topla buluşan Sosa’nın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
35’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Oltan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Novikovas’ın gelişine vuruşunda Szalai’nin müdahale ettiği top kornere gitti.
39’uncu dakikada Velancia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda savunmaya çarpan top auta gitti.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ÖZET (İKİNCİ YARI)
56’ncı dakikada Mesut’un pazında sağ kanatta topla buluşan Ozan’ın son çizgiden ortasında top Valencia’da kaldı. Ceza alanı içinden Valencia’nın vuruşunda Gökhan’a çarpan top kornere gitti.
65’inci dakikada Ozan’ın pasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
80’inci dakikada Ozan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
81’inci dakikada BB Erzurumspor farkı 2’ye indirdi. Obertan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
82’nci dakikada Butko’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta gitti.
87’nci dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda kaleci Szumski topu ayaklarıyla auta çeldi.
Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
- VAR'dan penaltı kararı çıktı
Fenerbahçe, mücadelenin 5. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı.
Karşılaşmanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
- Valencia çift haneye ulaştı
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde 10 gole ulaştı.
Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başladı.
Kanatta oynadığı dönemde de takımına golleriyle katkı veren Valencia, son haftalarda santrforda üst üste goller bulmayı başardı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da takımına gol katkısı sağlayan 31 yaşındaki hücumcu, Gaziantep, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında da fileleri havalandırmıştı.
Enner Valencia, attığı golle gol sayısını 10'a çıkardı.
- Pelkas, 7. golünü buldu
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, 7. golünü attı.
Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu.
Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.
- Sosa 5,5 ay sonra gol buldu
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, ligde yaklaşık 5,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Erzurumspor karşısında takımının ilk golünü penaltı vuruşundan kaydeden Sosa, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Tecrübeli oyuncu, son golünü 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği deplasmanında atmıştı.
- STAT: Ülker
- HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
- FENERBAHÇE: Harun, Szalai, Tisserand, Caner (Dk.62 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk.70 Samatta), İrfan Can, Mesut (Dk.71 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk.88 Gustavo), Valencia
- BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo (Dk.46 Özgür), Boumal, Obertan, Novikovas (D.46 Rashani), Cenk Ahmet (Dk.61 Butko), Oltan
- GOLLER: Dk. 6 Sosa (P), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe) - Dk. 81 Özgür Sert (BB Erzurumspor)
- SARI KARTLAR: Gökhan, Rashani, Murat (BB Erzurumspor)