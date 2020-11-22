Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Prefabrik yapı sektörünün önde gelen markalarından Karmod’dan yapılan açıklamaya göre talep artışında Türkiye’nin pandeminin ilk döneminde İstanbul’da iki büyük Acil Durum Pandemi Hastanesi’ni 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlama başarısının önemli etkisinin olduğu vurgulandı. Açıklamada Türk prefabrik firmalarının dünyadaki iyi konumunun söz konusu sahra hastaneleri projesinin önde gelen haber ajanslarınca flaş olarak geçilmesinin daha da perçinlediği belirtildi.

Yeni nesil teknolojilerle üretim yapılan prefabrik ev sistemiyle acil ihtiyaç duyulan sahra hastaneleri çok kısa sürelerde inşa edilerek hizmete alınabiliyor. Uzun ömürlü prefabrik yapı modeliyle kaynaksız vidalı demonte üretimle teknolojik hatlarda hazırlanan hastane yapıları kurulum yerine sevk edilerek uzmanlarca kısa sürede montajlanarak hazır hale getiriliyor. Karmod sahra hastanesi yapılarında A’dan Z’ye tam donanım hizmeti de sunuyor. Uluslararası standartlar ve ulusal sağlık bakanlıklarının özel şartları dikkate alınarak projelendirilen prefabrik hastane binaları tüm donatılarıyla kurulum yapılıyor. Hastane binasıyla birlikte içerisinde yer alan ameliyathane donatıları, tomografi ve MR görüntüleme cihazları, laboratuvar sistemleri gibi üniteler müşteri taleplerine göre opsiyonel olarak hazırlanıyor.

Prefabrik Sahra Hastanelerinin Pandemiyle mücadeleye katkısı

Pandemi dönemlerinde salgının hızlı yayılmasının önüne geçilerek bulaş riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik alınacak önlemlerle mümkün. Kişisel korunmada maske mesafe ve hijyen şartları yeterli olabilirken diğer taraftan kesintiye uğramaması gereken hizmetler de var. Bunlardan en önemlisi genel sağlık hizmetlerinin pandemi döneminde güvenli olarak verilebilmesine yönelik tedbirler alınması gerekiyor. İşte bu sağlık alanında genel hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi doğrultusunda Prefabrik Sahra Hastanesinin önemi ortaya çıkıyor.

Prefabrik yapı sistemiyle kısa sürede inşa edilebilen pandemiye özel sahra hastaneleri devreye sokularak salgınla mücadele daha izole edilmiş bu hastanelerde daha korumalı şekilde yapılabilir. Pandemiye özel hazırlanan bu hastanelerle salgının yayılışı engellenerek sağlık çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler daha güvenli şekilde uygulanabilir. Aynı zamanda normal şartlarda genel sağlık hizmeti veren temel hastanelere gidecek salgın riski bulunan hastaların bu hastaneler yerine doğrudan özel hazırlanmış sahra hastanesine yönlendirilerek genel koruma sağlanmış olur. Ana hastanelerde genel sağlık hizmeti alan hastalara sunulan standart tedavi hizmetleri güvenli ve kesintisiz olarak sürdürülebilir. Aynı zamanda genel sağlık hizmeti veren doktor ve sağlık çalışanları risksiz bir çalışma ortamına sahip olurlar.

Türk Firması Paris’te 1 günde Sahra Hastanesi Polikliniği kurdu

Prefabrik yapı sistemiyle uzun ömürlü ve hızlı kurulumlu yapılar üreten Karmod, Fransa’nın Başkenti Paris’te bir günde pandemi hastanesi polikliniği kurdu. Yeni nesil konteyner modeliyle Sud Francilien Devlet Hastanesi bahçesinde Covid 19 şüphelisi hastalarına özel hizmet verilmek ürere hazırlanan poliklinik aynı gün içerisinde devreye alındı. Sahra hastanesi kategorisinde yer alan 84 metrekare büyüklükteki Covid 19 Özel Poliklinik Binası’nda aynı anda 5 ayrı hastaya PCR testi hizmeti veriliyor.

İki önemli Sahra Hastanesi başarısı

Türk prefabrik yapı sektörünün dünya genelinde iş yapan önemli aktör markaları bulunuyor. İhracatta da ülkemize önemli katkıları bulunan bu markaların bir araya gelerek 45 günde İstanbul’un iki ayrı yerinde her biri 1008’er yataklı sahra hastanesini inşa etmeleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Covid 19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almaya başladığı ilk günlerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çok önemli bir karara imza attı. Pandemiyle mücadelede nüfus açısından en kalabalık şehrimiz olan İstanbul’un iki ayrı yakasında iki sahra hastanesinin yapılması gibi tarihi bir karar alandı. Cumhurbaşkanımız’ın öncülüğünde Türk Prefabrik yapı firmaları bir araya geldi. Biri Avrupa Yakası’nda Yeşilköy’de havaalanı arazisi içerisinde diğeri ise Anadolu Yakası’nda Sancaktepe’de iki ayrı Acil Durum Hastanesi (Sahra Hastanesi) 45 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanacaktı.

Çalışmalara hızla başlandı. Projeler ortaya çıktı, hafriyatlar alandı, zemin betonlarının atımı gerçekleştirildi. Hemen kuruluma başlandı. 45 günün bitiminde kararlaştırıldığı gibi Yeşilköy’de Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Sancaktepe’de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına hazır halde sunuldu. Bu önemli proje ile her biri 75 bin metrekare kapalı alana sahip 432’si yoğun bakım olmak üzere ihtiyaç halinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatak kapasitesi ve modern donatılı 16 ameliyathaneli iki hastane ülkemiz sağlık hizmetine kazandırıldı. Sağlık yapıları ve hastaneler gibi yapılar hakkında daha detaylı bilgi içinhttps://prefabrik.com ve https://prefabrik.com/sahra-hastanesi/ üzerinden bilgi alabilirsiniz.