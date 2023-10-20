Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ile Güney Anadolu Bölgesi’nin batısı arasında kalan kısım haricinde yurdun tamamında hava sıcaklıkları mevsim normalleri yada 3 ila 6 derece üstünde seyredecek.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son günlerde etkili olan serin ve yağışlı havalar yerini sıcak havalara bırakıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazı tüm yurtta etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava yeni̇den açıyor, sıcaklık 21 derece. Sonraki̇ günler yaz havasında geçecek. Başkent'te artık güneş görülüyor, Ankara öğle 18, gece 8 derece. İzmi̇r güneşli̇ 24, Bursa 21, Antalya 26 derece. Marmara'da Perşembe güneş görülecek, rüzgar duruluyor. Edi̇rne ve Balikesi̇r 22, Kocaeli̇ 21 derece. Cumadan i̇ti̇baren lodosla sıcak hava geliyor.

PASTIRMA SICAKLIKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminde, ekim ayının sonundan başlar ve kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

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Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" gibi adlar alır.







