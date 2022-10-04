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Pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma sıcakları, her yıl Ekim ayına gelinmesiyle birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerde hava sıcaklarının artması ile birlikte pastırma sıcakları gündeme geldi. 2022 pastırma sıcakları başladı mı? sorusu bu anlamda merak kazandı. Peki, pastırma yazı olarak da ifade edilen pastırma sıcakları ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pastırma yazı başladı mı, pastırma sıcakları ne zaman 2022?
Pastırma sıcakları

Yaz sıcaklarının bitmesiyle yağışlı ve soğuk hava etkili oldu. Soğuk havanın ardından ise Eylül ayının son haftalarında sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde artış yaşandı. Sıcak hava, ‘pastırma sıcakları’nı akıllara getirdi. Peki, pastırma sıcakları nedir? 2022 'pastırma sıcakları' ne zaman?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL MEYDANA GELİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturmasıyla meydana gelir. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman ve toz gibi etmenler havanın puslu olmasına neden olur.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı sıcakları, sonbahar aylarında belirli günlerinde yaşanır. Her yıl aynı günlerde yaşanması gibi bir rutini yoktur. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan pastırma sıcaklıkları, daha çok ekim ayının sonlarından kasım ayının ortasına kadar gözlemlenir. Genellikle 2-3 hafta süren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda gündüzleri güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu olur. Geceleri ise serindir. Bazı bölgelerde yağış yerine don olayları da görülebilir.

Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı
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Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt ve Ardahan'a sarı kodlu uyarıda bulundu.
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SARI KODLU UYARI NEDİR?

Havada potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
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Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün Sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Kentte pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
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İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak.

İzmir'de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak.
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4 EKİM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
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5 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
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6 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
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7 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
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8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. 4 Ekim ile 8 Ekim arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak. 17 il için de "sarı kodlu" uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu...


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