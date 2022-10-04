Yaz sıcaklarının bitmesiyle yağışlı ve soğuk hava etkili oldu. Soğuk havanın ardından ise Eylül ayının son haftalarında sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde artış yaşandı. Sıcak hava, ‘pastırma sıcakları’nı akıllara getirdi. Peki, pastırma sıcakları nedir? 2022 'pastırma sıcakları' ne zaman?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL MEYDANA GELİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturmasıyla meydana gelir. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman ve toz gibi etmenler havanın puslu olmasına neden olur.

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PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı sıcakları, sonbahar aylarında belirli günlerinde yaşanır. Her yıl aynı günlerde yaşanması gibi bir rutini yoktur. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan pastırma sıcaklıkları, daha çok ekim ayının sonlarından kasım ayının ortasına kadar gözlemlenir. Genellikle 2-3 hafta süren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda gündüzleri güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu olur. Geceleri ise serindir. Bazı bölgelerde yağış yerine don olayları da görülebilir.