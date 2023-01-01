Pendikspor 1-1 Erzurumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig 20. haftanın son karşılaşmasında Pendikspor evinde Erzurumspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 65’ Ahmed Ildız ve 90+4’ Eren Tozlu (pen.)’dan geldi. Pendikspor bu sonuçla puanını 31’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 21 puanla 14. sırada yer aldı. Pendikspor - Erzurumspor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
9:53 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Pendikspor 1-1 Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig 20. haftasında Pendikspor ve Erzurumspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
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