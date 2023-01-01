Pendikspor 1-1 Erzurumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig ikinci devrenin ilk haftası 20. haftada Yılport Samsunspor evinde Altay’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 24’ Alim Öztürk, 63’ Moryke Fofana ve 68’ Salih Sarıkaya’dan geldi. Yılport Samsunspor bu sonuçla puanını 35’e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Yılport Samsunspor - Altay maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.