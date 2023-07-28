YKS 2023 tercihleri başladı. YKS tercihlerinde öne çıkan bölümlerden biri de Pilptaj bölümü. Bu süreçte Pilotaj bölüm ve programlarla ilgili detaylar da merak ediliyor. Pilotaj bölümü de bunlardan biri. Peki Pilotaj nedir? Pilotaj bölümü mezunun ne iş yapar? İşte pilotaj taban puanları ve kontenjanları 2023...

PİLOTAJ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

YÖK ATLAS üzerinden Pilotaj bölümünün geçtiğimiz yılki tavan ve taban puanlarını görüntülenebiliyor.

Pilotaj Bölümü Nedir?

Pilotaj; sivil havacılık konusunda talep edilen ulusal ve küresel şartlara uygun halde eğitim almış pilotların yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Part-FCL standartlarına uygun modern uçak pilot adaylarının eğitiminin gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Pilotaj Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Pilotaj bölümü üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Pilotaj Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölüm kapsamında teorik ve pratik birçok ders verilmektedir. Derslerin teorik kısımlarında;

Mühendislik Matematiği,

Mühendisliğe Dayalı Fizik,

Havacılık Hukuku,

Uçak Tanıtımı,

Uçuş prensipleri,

Navigasyon,

Uçuş Yönetim Prensipleri,

Genel Uçuş Güvenliği,

İletişim,

Meteoroloji,

eğitimi verilir. Teorik ve pratik derslerin başarı ile tamamlanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bir sınav gerçekleştirilir. Bu sınav adaylar tarafından başarı ile tamamlandıktan sonra (söz konusu sınavdan en az 75 almak gerekir) uygulamalı eğitim süreci başlar ve pilot adayları uçuşla tanışırlar. Uygulamalı eğitim sürecinde aday öğrenciler gündüz ağırlıklı olmak üzere uçuş eğitimi alırlar. Bu eğitimin bir kısmı da simülatör üzerinde gerçekleştirilir. Ayrıca pilot adayı öğrencileri komuta uçuşlarına pilot ve eğitmenler eşliğinde ikili uçuşa katılırlar. Bu eğitim de başarı ile tamamlandıktan sonra bu lisansı elde etme amacınıza göre lisansınıza işlenebilir. Söz konusu lisanslar;

Hususi Uçuş Lisansı (PPL): Hobi ve eğlence amaçlı elde edilen lisans türüdür.

Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL): Havayolu nakliye pilotluğu için hususi pilotluk lisansı aldıktan sonra havayolu kurumlarının eğitimlerinin ardından verilen ATPL olarak da bilinen lisanstır.

Pilotaj bölümünün aşamalarını başarı ile geçen adaylara “pilot” unvanı verilir.

Pilotaj Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Pilotlar, gerek sivil, gerekse de askeri uçaklarda kaptan ve yardımcı kaptan olarak görev alabilirler.

Pilotaj Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Pilotlar, gerek yerli gerekse de yabancı havayolları başta olmak üzere birçok genel havacılık sektöründe çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca havacılık eğitimi sektöründe de istihdamları söz konusudur. Pilotlar talep durumunda orduda da belirli yeterlilikler sağlandığı takdirde görev alabilirler. Pilotların başarı ile tamamlamış oldukları eğitimlerinin haricinde ingilizce hakimiyeti de çalışma olanakları konusunda önem arz eder.



