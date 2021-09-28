Özgün POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?POMEM mülakat sonuç ekranı
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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?POMEM mülakat sonuç ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmeyi bekleyenler, konu ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki bugün 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklanacak mı? İşte POMEM sonuç sorgulama ekranı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?POMEM mülakat sonuç ekranı
pomem

27 Dönem POMEM mülakat sonuçları adayların gündemine yer alıyor. Toplam 8 bin öğrenci alımı için başvuru yapan adaylar POMEM sözlü mülakat sonuçlarını bekliyorlar. Sonuçların Polis Akademisi tarafından yayımlanması bekleniyor. Peki 2021 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları belli olduğu zaman ayrıntılar habere eklenecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

27.Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak.

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