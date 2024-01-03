Kademe, derece ve uzmanlık alanlarına göre farklı ücret alan memurlar, mevcut maaşlarının toplu sözleşme farkı ve yıllık enflasyon farkı gibi etkenlerle birleşmesi sonucunda yeni maaşlarını belirledi. Pratisyen hekim maaş zammı 2024 belli oldu.

En düşük pratisyen hekim maaşı 2024 belli oldu

Pratisyen doktor maaşı 2024 yılı için zam oranları ve döner sermaye eklemeleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sağlık kurumlarında hasta kabullerini gerçekleştiren pratisyen doktorlar zamlı olarak maaş alacak personeller içerisinde yer alıyor. Maaşlarda yapılan iyileşme kapsamında pratisyen doktor maaşı 2024 senesinde artış gösterdi. En yüksek ve en düşük pratisyen hekim maaşları...

Pratisyen Hekim Maaşları 2024

Pratisyen hekim olarak görevlerini devam ettiren doktorlar 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte daha yüksek bir ödeme alabilme imkanı buluyor. Maaşlara gelen zamlar kapsamında her doktor kendi alanında 2023 yılına göre daha yüksek maaş alacak. Pratisyen hekimler göreve başlarken 2023 yılında 25.906 TL alırken 2024 yılında 38.665 TL zamlı maaş alacak.

Zamlı Pratisyen Hekim Maaşları Ne Zaman Yatacak?

2024 Zamlı Pratisyen Hekim maaşları Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılacak.







