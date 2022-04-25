Ramazan Bayramı (2022) ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı (2022) ile ilgili sorular oldukça ilgi görüyor. Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğin olduğu, muhabbetin pekiştiği bu bayramın hangi güne denk geldiği ve kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından oldukça merak konusu haline geldi. 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün? İşte tüm cevaplar...

Ramazan Bayramı (2022) ne zaman?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı (2022) tatil kaç gün?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. Bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılmasına yönelik taleplerin bugün yapılacak olan kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna savaşındaki son durum ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.