43. Kitap Fuarı Fatih Camii’nde kapılarını açtı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Nesillerimizi kitapla buluşturarak sahih kaynaklar ekseninde güçlü bir düşünce dünyası ve gelecek mefkuresi inşa etmek zorundayız. İşte, her yıl düzenlediğimiz bu kitap fuarlarının böylesi ulvi bir amaca hizmet ettiğini hususiyetle vurgulamak isterim. Burada kurulan her standın bir düşünce ocağı, her kitabın bir zihin emeği ve her cümlenin geleceğin inşası için atılmış değerli bir adım, geleceğe atılmış bir tohum olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KİTAP KOKUSU ALMAK İÇİN BİR FIRSAT

Fuara katılan çok sayıda yayınevi, kitaplarını okuyucuların beğenisine sundu. Kitap fuarına 41 yıldır katıldığını ifade eden yayınevi sahibi Nebi Can, her yıl organize edilen etkinliğin Ramazan vesilesiyle insanların, kültürün temeli olan kitapla buluşmasının ayrı bir güzellik olduğunu dile getirdi. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilginin yüksek olmasını beklediklerini belirten Can, "İnternetten satın almak gibi şeyler daha kolay geliyor ama fuar, kitaba dokunup içindeki konulara bir göz atıp onun kokusunu almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat" dedi.

ÇOCUK KİTAPLARI İLGİ GÖRÜYOR

Kızıyla birlikte kitap fuarını ziyaret eden Semiha Taştan, "Biraz dini içerikli, biraz çocukların ufkunu genişletecek kitaplar bakacağız" diye konuştu. Çeşitli kitaplar almak için fuara geldiklerini anlatan Seda Aydoğmuş, "Oğlum için kitap okuyoruz. Özellikle peygamber serileri, sahabeler... Geçen yıl yine öyle uygun fiyata almıştık. Oğlum da ben de kitap okumayı seviyoruz, o yüzden her yıl fuarın açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Fuar, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.







