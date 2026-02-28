Kudüs'ün kalbinde 500 yıllık hayır kapısı

Yaklaşık 500 yıllık Haseki Sultan Tekkesi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak yemek hazırlama faaliyetini sürdürüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552'de Mescid-i Aksa'nın "Meclis Kapısı"na çok yakın bir mesafede yaptırılan tekke, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki önemli eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AYAKTA

Osmanlı'nın, Suriye ve Filistin'den geniş araziler ve dükkanlar tahsis ederek yüzyıllarca ayakta kalmasını sağladığı, yaklaşık 500 yıllık "kapanmayan hayır kapısı" olan tekke, İsrail'in arazi ve mülklerine el koyması nedeniyle bugün İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyete devam ediyor. Tekke, İsrail ile 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı bulunuyor. Aşevi olarak hizmet veren Haseki Sultan Tekkesi, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da din, mezhep ve

meşrep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine zengin menüleriyle ücretsiz sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde, "Bu tekke (Kudüs) Eski Şehir'deki Filistin ve Müslüman halkının mirasının bir parçasıdır. Eski Şehir'deki ekonomik durum çok kötü ancak halkımız kararlı ve dirençli, gururlu ve onurlu. Biz de onlara en kaliteli şekilde yemek sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, Mescid-i Aksa personeli için de yemek hazırladıklarını dile getiren Ebu Lubde, "Allah'ın izniyle tek bir fakir insan kalmayana ve burası müze haline getirilene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.







