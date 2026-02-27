350 vaizle Ramazan mesaisi

Normal dönemlerde hafta içi 09.00-21.00, cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren Fetva Hattı'nın, Ramazan boyunca haftanın 7 günü 09.00-21.00 saatleri arasında açık olduğunu belirten Kılıç, hem kadın hem erkek fetva vaizlerinin görev yaptığını ifade etti. Vaizlerin, gerektiğinde Din İşleri Yüksek Kurulu ile anlık iletişim kurabildiğini aktaran Kılıç, detaylı araştırma gerektiren konularda doktorlar başta olmak üzere alan uzmanlarına danışıldığını kaydetti. Vatandaşların sorularını sözlü ve yazılı olarak iletebildiğini vurgulayan Kılıç, e-Devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “soru sor” bölümünden de 7/24 hizmet alındığını dile getirdi.

Türkiye genelinde 350 fetva vaizi bulunduğunu ifade eden Kılıç, bunların 130’unun kadın, 220’sinin erkek olduğunu açıkladı. Ramazan öncesinde günlük ortalama 6 bin sorunun cevaplandığını, bu sayının Ramazan’da neredeyse üç katına çıkarak 16 bini aştığını söyledi. En çok orucu bozan ve bozmayan durumlar, niyet ve zekât konularında sorular geldiğini belirten Kılıç, fetva süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen yapay zekâ botunun da devrede olduğunu aktardı. Botun, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hazırladığı fetvaları esas alarak çalıştığını kaydeden Kılıç, örneğin “Göz damlası orucu bozar mı?” sorusuna ilişkin kurul görüşünü fetva vaizinin önüne anlık olarak getirdiğini ve böylece vatandaşlara daha hızlı cevap verildiğini ifade etti.