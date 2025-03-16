Endülüslü Müslümanlar Granada'da bir arada

Yaklaşık bir yıl önce Ulu Cami'nin direktörü olarak göreve getirilen Emir Hisham Melara, geleneksel olarak hurma, su ve süt ile iftarlarını açtıklarını aktararak, sonrasında Fas'ın geleneksel çorbası "Harira" (nohut, mercimek, domates ve erişte ile yapılıyor) ikram ettiklerini aktardı. Ulu Cami'nin Granada'daki ilk cami olmanın yanı sıra Müslümanların bizzat kendilerinin inşa ettiği Avrupa'daki ilk cami olma özelliğine de sahip olduğunu aktaran Melara, "Bizim için buraya sahip olmak, Ramazan'ı burada geçirmek Allah'ın bir lütfu." dedi. Son yıllardaki artışlarla yaklaşık 40 bin Müslümanın yaşadığı Granada'da bir hafta önce Ulu Cami'de kelime-i şahadet getirerek Müslüman olan Şili vatandaşı Francisco Montero ise "Aslında bir yıl daha beklemeyi düşünüyordum. Ama Ramazan yaklaştıkça sabırsızlandığımı hissettim ve bunu kaçırmak istemedim. İyi ki de beklememişim. Şu anda kendimi daha huzurlu, rahat ve ruhsal olarak daha zengin hissediyorum" şeklinde konuştu. Müslüman olduktan sonra Hüseyin ismini seçen Montero, Granada'nın Müslümanlar için kutsal yerlerden biri olduğunu bildiğini ve Müslüman toplumuna en iyi şekilde uyum sağlayabilmek için burayı seçtiğini anlattı.