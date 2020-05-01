Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı

Albayrak Grubu’ndan Ramazan’da “Birlik” Mesajı

Albayrak Grubu, Ramazan Ayı'na özel reklam filmi yayınladı. Geçmiş Ramazanlarda, kalabalık iftar buluşmalarının özlemle anıldığı filmde “birlik ve beraberlik” mesajı veriliyor. Dijital çizim ile hazırlanan filmin ilk sahnesinde, kalabalık ve mutlu tebessümlerin yer aldığı iftar çadırı buluşmalarının yerini, Pandemi nedeniyle izole yaşadığımız dünyayı simgeleyen görüntüler takip ediyor. Filmde, boş camiler, pencereden dışarı bakan yaşlı insanlar, sokakta oyun oynayamayan, pencereden bakan mutsuz çocuklar, ıssız sokaklarda yüzleri maskeli polisler, telefonda sevdikleriyle görüntülü görüşme yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Filmin sonunda ise Hucurat Suresi 10. Ayeti “Müminler ancak kardeştirler” yer alarak birlikte ve beraberlik mesajı vurgulanıyor.



