Ramazan Gülşahın Çiftliği markalaştı
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Gülşah’ın Çiftliği markalaştı

İnsanların organik süt, yumurta ve tereyağı gibi ürünlere olan talebini gören ve 2017’de Kocaeli’nde Gülşah’ın Çiftliği markasıyla üretime başlayan Gülşah Akmaz, kısa sürede işlerini büyütmeyi başardı. Akmaz, her geçen gün müşteri portföyünü genişlettiğini vurgularken, Türkiye genelinde daha çok mutfağa girmeyi hedeflediğini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşah’ın Çiftliği markalaştı
Gülşah Akmaz.

Günümüzde organik süt ve yumurtaya yönelik yoğun talep bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin de sayısını artırdı. Özellikle kentten köye göç ederek bu alana yoğunlaşan girişimcilerin yazdıkları başarı hikayelerinin her gün bir yenisini duyuyoruz.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde faaliyet gösteren Gülşah’ın Çiftliği de bu başarı hikayelerinin en dikkat çekenleri arasında yer alıyor. 2017 yılında Gülşah’ın Çiftliği adıyla kurduğu şirketi her geçen yıl büyütmeyi başaran Gülşah Akmaz, ilk başlarda yakın çevresine ulaştırdığı organik ürünleri günümüzde birçok farklı şehre gönderiyor.

DOĞAL OLAN ÜRÜNE HASRET KALMIŞIZ

Şirketin kuruluş hikayesini anlatan Akmaz, şunları söyledi: “Hikayem çocuklarıma doğal ürün arayışıyla başladı. 2017 yılında İstanbul’da yaşarken doğal beslenmek için Kocaeli’nin Kandıra ilçesine yerleşen aileme siparişler vermeye başladım. Aynı zamanda gelip giderken sürekli sipariş veriyordum. Arada çok fark olduğunu gördüm. Sürekli olarak da bu ürünlere ulaşamadığım için bu işe başlamaya karar verdim. Çünkü biz gerçekten doğala hasret kalmışız. Ufak ufak adımlar attım ilk etapta. Bu sayede işimi büyütmeye başladım. Sektörde 7’inci senem ve hala büyümeye devam ediyorum. Yaptığım iş çok zor ama bir o kadar da keyifli. İnsanlara doğru ürünü ulaştırmanın gerçekten doğalı üretmenin peşindeyim. Türkiye genelinde daha çok mutfağa girmeyi hedefliyorum.”


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