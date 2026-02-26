Ramazan ayında artan alışveriş telaşı ve zenginleşen iftar sofralarıyla birlikte gıda israfının da yükseldiğine dikkat çeken Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Başkanı Nil Tibukoğlu, meselenin yalnızca ekonomik değil kültürel bir boyut taşıdığını söyledi. Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Tibukoğlu, “Hem satın alırken hem de yardım yaparken gerçekten ihtiyaca odaklanmıyoruz. İsraf ettiğimiz her ürün üretim zincirinde bir kayıp demek. İsraf, yarının yoksunluğunu büyütüyor” ifadelerini kullandı.

YARDIM PAKETLERİ İHTİYACA GÖRE HAZIRLANMALI

Yardım paketlerinin de ihtiyaç analizine göre hazırlanması gerektiğini belirten Tibukoğlu, klasik kolilerin her zaman doğru çözüm olmayabileceğini dile getirdi. Beslenme dengesinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Tibukoğlu, sofraların ve yardım paketlerinin protein, sebze ve temel besin gruplarını içerecek şekilde planlanmasının önemine işaret etti.

ARTAN YEMEKLERİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ

“Açken alışverişe çıkmayın, plan yapın, liste hazırlayın” uyarısında bulunan Tibukoğlu, artan yemeklerin de değerlendirilebileceğini söyledi. Pilavın çorbaya dönüştürülebileceğini, makarna suyunun farklı tariflerde kullanılabileceğini belirten Tibukoğlu, bazı besinlerde ikinci gün oluşan dirençli nişastanın sindirim açısından fayda sağlayabildiğine dair bilimsel verilere dikkat çekti. Bilinçli tüketimin hem ev ekonomisine hem de toplumsal kaynaklara katkı sunduğunu ifade etti.

ÇÖZÜM GIDA BANKACILIĞI

Tibukoğlu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıdanın israf edildiğini, kişi başına düşen gıda israfının ise 100 kilograma yakın olduğunu söyledi. Dünyada 800 milyondan fazla insanın ise açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Tibukoğlu, israfın yalnızca yüzde 25’inin önlenmesi halinde küresel açlık sorununun büyük ölçüde hafifletilebileceğine dair çalışmalar bulunduğunu aktardı. Çözümün gıda bankacılığı modelinde olduğunu vurgulayan Tibukoğlu, “Ürettiğiniz fazlayı bağışlayın. Üretim fazlası çöpe gitmesin, ihtiyacı olana ulaşsın” çağrısında bulundu. Restoran ve işletmelerin de tercih esaslı servise yönelmesinin israfı azaltacağını sözlerine ekledi.







